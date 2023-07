Bourse: augmentez la part de cash dans les portefeuilles

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Les statistiques sur l'emploi aux États-Unis ont redonné vendredi un peu d'allant aux marchés. Mais les investisseurs restent préoccupés par les décisions à venir des grandes banques centrales (Réserve fédérale et BCE). D'où la nécessité de réduire son exposition aux actions.

Les conseils sur 22 actions Accor

En raison des violences urbaines en France, certains hôteliers s’inquiètent d’une possible vague d’annulations des réservations. Pour l’instant, le titre du numéro un européen du secteur profite toujours du rebond du tourisme mondial. Mais dans ce contexte troublé, une pause n’est pas à écarter. Nous pensons qu'un retour de cash sous forme de rachats d’actions pourrait être lancé rapidement pour soutenir le cours de Bourse. Conservez

Apple

Le titre a touché un nouveau plus-haut historique à 193,97 dollars : Apple vient de dépasser les 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les investisseurs plébiscitent le virage pris sur le segment des services (iCloud, Apple TV+, Apple Pay, etc.) et la bonne résistance des ventes d’iPhone. Contrairement aux autres Gafam, le groupe n’a même pas eu besoin de mentionner l’intelligence artificielle pour avoir les faveurs des investisseurs. Les rachats massifs d’actions (90 milliards de dollars l’an dernier) et une progression régulière du dividende ont également bien aidé. Malgré une valorisation plutôt élevée, nous restons acheteurs du titre. Achetez

Atos

Le titre Atos a peu réagi au rejet, lors de l’assemblée générale du 28 juin, de la résolution visant à révoquer le président du conseil