BOURSE-AstraZeneca sanctionné, le projet de rachat d'Alexion inquiète

14 décembre (Reuters) - L'action AstraZeneca AZN.L perd près de 5% lundi matin à la Bourse de Londres après l'annonce par le groupe pharmaceutique du rachat du laboratoire américain Alexion Pharmaceuticals ALXN.O , l'une des plus grosses acquisitions conclues cette année tous secteurs confondus. Le projet présenté samedi prévoit que les actionnaires d'Alexion reçoivent 60 dollars en numéraire et environ 115 autres en actions, soit une prime de plus de 50 dollars par titre. Ce rachat, qui doit permettre à AstraZeneca de se développer sur le segment des maladies rares et celui de l'immunologie, a été conclu à l'issue de discussions exclusives et aucun autre candidat au rachat n'a été impliqué, a précisé le directeur général du groupe, Pascal Soriot, samedi. L'action AstraZeneca perd 4,95% à 7.760 pence vers 10h20 GMT, l'une des plus fortes baisses de l'indice européen Stoxx 600 .STOXX , alors en hausse de 0,88%. Il est tombé en début de séance à 7.410 pence, son plus bas niveau depuis la mi-mars. Cette baisse ampute de près de cinq milliards de livres sterling (5,52 milliards d'euros) la capitalisation boursière du groupe, ramenée autour de 102 milliards de livres. La valeur boursière d'AstraZeneca accuse désormais un repli de 23% par rapport à son pic de juillet, ce qui s'explique en partie par l'avance prise par ses concurrents Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O dans la course aux vaccins contre le coronavirus. Pour les analystes de Credit Suisse, le prix annoncé est "raisonnable" mais d'autres candidats au rachat peuvent émerger et faire monter les enchères. Ceux de deux autres intermédiaires, Cowen et Liberum, jugent quant à eux le montant de l'opération respectivement "considérable" et "lourd", tout en soulignant la qualité des actifs d'Alexion. (Pushkala Aripaka et Aniruddha Ghosh à Bangalore, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

