BOURSE-AMS monte, une possible cession de la branche auto d'Osram évoquée

VIENNE, 16 juin (Reuters) - L'action AMS AMS.S est en forte hausse mardi, un mouvement que plusieurs analystes expliquent par des informations de presse selon lesquelles le spécialiste autrichien des capteurs électroniques pourrait céder les activités de composants pour le secteur automobile de l'allemand Osram OSRn.DE , qu'il est train de racheter. L'action AMS cotée sur le marché suisse gagnait 5,94% à 13h40 GMT alors que l'indice Stoxx européen du secteur des hautes technologies .SX8P prenait 3,71%. AMS, qui espère conclure l'acquisition d'Osram dans les semaines à venir, prévoit de transférer les activités automobiles de l'allemand au sein d'une holding, a rapporté Bloomberg lundi soir. Un tel transfert pourrait être le prélude à une cession de cette division, selon l'agence de presse, qui cite un représentant du personnel et une présentation en interne. AMS a refusé de s'exprimer sur ce qu'il a qualifié de "spéculations de presse". Une source proche du groupe a dit à Reuters qu'une cession de la division automobile d'Osram n'était pas au programme mais une autre source, proche des discussions de rachat, a déclaré avoir eu connaissance de ce scénario même si aucune décision n'était prise. Osram est l'un des principaux producteurs mondiaux de phares automobiles et ses liens étroits avec les constructeurs sont l'une des principales raisons de l'intérêt d'AMS pour le groupe. L'autrichien veut réduire sa dépendance aux commandes d'Apple AAPL.O et espère combiner son expertise en matière de capteurs avec celle d'Osram dans l'éclairage dans la perspective de l'essor des véhicules autonomes. La division auto d'Osram génère la moitié du chiffre d'affaires total de la société. (Kirsti Knolle, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

