Bourse américaine-Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs et à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,28%, S&P 500 +0,77%, Nasdaq +1,43%

* Marvell Technology s'apprête à rejoindre le S&P 500, son action bondit

* Citi prévoit que le S&P 500 franchira la barre des 8 000 points d'ici la fin de l'année

(Mise à jour des cours avant l'ouverture) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les fabricants de puces électroniques ayant rebondi après la forte correction de la semaine dernière, tandis que les investisseurs se rassuraient face aux signes d'apaisement des tensions au Moyen-Orient.

Les actions de Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology MU.O ont progressé de 1,7%à 3,7% avant l'ouverture, rebondissant après la forte correction de vendredi qui avait fait perdre 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux fabricants de puces cotés aux États-Unis .

Les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire et les résultats décevants de Broadcom la semaine dernière avaient fait craindre que le secteur ne croisse trop vite, incitant les traders à prendre leurs distances après une forte progression cette année.

“Parfois, ces mouvements vont trop loin trop vite et un léger recul s’impose. Et ce recul va probablement se traduire par des investissements dans d’autres secteurs,” a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

Pour contribuer encore à améliorer le climat, l'armée iranienne a annoncé que sa première vague d'attaques contre Israël depuis le cessez-le-feu d'avril était désormais terminée. Israël a suspendu ses frappes contre l'Iran à la demande du président américain Donald Trump, a déclaré un haut responsable israélien cité par Channel 12.

Les attaques entre les deux pays avaient fait grimper les prix du pétrole de plus de 5% plus tôt dans la journée de lundi. Les cours du brut LCOc1 CLc1 affichaient en fin de séance une hausse inférieure à 2%. O/R

À 8 h 26 (heure de l'Est), les contrats e-mini S&P 500 EScv1 gagnaient 57,25 points, soit 0,77%. Les contrats e-mini Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 415,75 points, soit 1,43%, et les contrats e-mini Dow YMcv1 avançaient de 144 points, soit 0,28%.

Les chiffres de l'emploi pour le mois de mai, bien meilleurs que prévu , ont également contribué à la chute de vendredi, les traders anticipant des hausses de taux d'intérêt cette année. Les cours des contrats à terme sur taux d'intérêt laissent entrevoir une probabilité de 42% que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base en décembre, selon l'outil Fedwatch du CME Group .

Le rapport sur les prix à la consommation de mai, publié mercredi, pourrait offrir aux investisseurs de nouvelles perspectives sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

.SPX Citigroup a été la dernière société de courtage à relever son objectif pour l'indice S&P 500 à fin 2026, prévoyant qu'il franchirait la barre des 8 000 points, en invoquant la résilience des bénéfices des entreprises et la croissance tirée par l'IA.

L'optimisme sans faille autour de l'IA a contribué à la récente série de records de Wall Street, mais les inquiétudes persistantes concernant l'impact économique de la guerre en Iran ont assombri le sentiment des investisseurs.

L' MRVL.O de Marvell Technology a bondi de 8,7%, le fabricant de puces devant rejoindre l'indice de référence S&P 500 avant l'ouverture des marchés le 22 juin. L' FLEX.O de Flex a progressé de 4,3% après que le fabricant d'électronique s'est également assuré une place dans l'indice.

Eli Lilly LLY.N a progressé de 1,9% après que les résultats d'essais cliniques du laboratoire pharmaceutique ont montré que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, le retatrutide, réduisait la gravité de l'apnée du sommeil tout en favorisant la perte de poids et en soulageant les douleurs au genou.