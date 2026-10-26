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Bourse américaine : une semaine mouvementée
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

26 octobre - ** L'indice S&P 500 .SPX recule pour la deuxième semaine consécutive, perdant 0,5 % dans un marché agité, alors que le sentiment d'aversion au risque prévaut .N

** L'indice Dow .DJI progresse de 0,4 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, recule de 0,7 %

** Dans ce contexte de faiblesse, un indicateur de largeur du Nasdaq se rapproche des plus bas précédents enregistrés lors d'une correction brutale . En effet, l'indice Composite n'est pas si loin de ses plus hauts, mais ses indicateurs internes racontent une toute autre histoire

** Dans le même temps, le S&P 500 stagne près de ses records, mettant en avant des niveaux clés , tandis que la stagnation du Nasdaq depuis cinq mois place les niveaux de soutien sous les feux de la rampe

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s’effondre sous la barre des 5 %, en passe de terminer autour de ce niveau alors que les craintes quant à la pérennité du boom de l’IA s’intensifient, renforçant ainsi l’attrait des valeurs refuges que représente la dette publique US/

** Au final, seule une minorité de secteurs vacille: seuls les services de communication, l’industrie et la technologie vacillent, tandis que les valeurs défensives et l’énergie restent stables

** Le secteur des services de communication .SPLRCL plonge de 6,2 %. Netflix NFLX.O trébuche sur des prévisions de bénéfices en baisse pour le quatrième trimestre et une révision à la baisse des prévisions de chiffre d’affaires publicitaire pour 2026

Meta META.O , propriétaire de Facebook, recule après avoir annoncé la création d’une nouvelle catégorie d’actions pour financer ses coûteux projets d’IA, tandis que le directeur général Mark Zuckerberg conserve le contrôle de l’entreprise

** Le secteur industriel .SPLRCI s'effondre de 1,9 %. Le prestataire en CVC Comfort Systems USA FIX.N recule alors que les inquiétudes grandissent quant à la pérennité du développement des centres de données

Bloom Energy BE.N s'effondre malgré des résultats supérieurs aux prévisions pour le fabricant de piles à combustible, réduisant ainsi la hausse de son titre depuis le début de l'année à environ 122 %

** Le secteur technologique .SPLRCT recule de 0,3 %. Le fabricant de serveurs Super Micro SMCI.O bondit après avoir publié des prévisions trimestrielles optimistes grâce à une forte demande en IA, contribuant ainsi à la hausse des valeurs liées aux puces électroniques ce mercredi

Cependant, jeudi, les valeurs du secteur des puces électroniques reculent à mesure que l’optimisme autour de l’IA s’estompe

L’indice des semi-conducteurs .SOX recule de 3,2 %

** Les biens de consommation de base .SPLRCS progressent de 0,5 %. Procter & Gamble PG.N bondit après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions , la demande des consommateurs se maintenant

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD progresse de 0,5 %. Tesla TSLA.O s’envole mercredi après que Musk a évoqué la fusion avec SpaceX SPCX.O , puis recule jeudi après que le constructeur de véhicules électriques a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026 . TSLA affiche néanmoins une hausse hebdomadaire d’environ 5 %

** Le secteur financier .SPSY progresse de 0,7 %. Blackstone BX.N grimpe après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre , et le ton optimiste concernant les activités de monétisation au quatrième trimestre déclenche un rebond chez ses pairs gestionnaires d’actifs alternatifs

Le géant des cartes de crédit American Express AXP.N recule vendredi après avoir annoncé ses résultats du troisième trimestre et son intention de réduire ses effectifs de 5 %; son directeur général a déclaré que l’entreprise devait devenir plus “agile et efficace”

** Le secteur de la santé .SPXHC progresse de 1,5 %. En revanche, Moderna MRNA.O poursuit sa chute alors que les analystes remettent en question sa valorisation après la publication par la société et son partenaire Merck MRK.N de données sur un vaccin contre le cancer, suite à la fuite des résultats sur un site web consacré à l’oncologie

** Le secteur de l’énergie .SPNY progresse de 1,5 %. Le groupe s’envole alors que les cours du pétrole s’envolent sur fond de craintes d’une attaque contre l’Arabie saoudite

Le prestataire de services pétroliers SLB SLB.N s'envole après avoir dépassé les prévisions de bénéfices , signe d'une reprise au Moyen-Orient après les perturbations liées au conflit

** Parallèlement, le pessimisme de l’AAII s’accentue, les investisseurs se montrant plus prudents

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Véhicules électriques

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 11:00:59.

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