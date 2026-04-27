Bourse américaine-Les contrats à terme sur les indices boursiers américains affichent une évolution modérée en raison de l'impasse des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,09 %, le S&P 500 reste stable, le Nasdaq progresse de 0,15 %

* Trump annule le voyage des envoyés américains au Pakistan

* Qualcomm grimpe de 11 %

(Mise à jour des cours tout au long de l'article) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme de Wall Street ont affiché une évolution modérée lundi, alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort, tandis que les investisseurs attendaient une avalanche de résultats ainsi que les commentaires issus de la réunion de la Réserve fédérale cette semaine.

Le président américain Donald Trump a annulé la visite de deux envoyés américains au Pakistan, portant un nouveau coup aux perspectives de paix . Alors qu'un accord pour mettre fin à la guerre reste hors de portée, les investisseurs ont trouvé du réconfort dans les résultats solides enregistrés jusqu'à présent.

Sur les 139 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats vendredi, 81,3 % ont dépassé les prévisions de bénéfices, contre une moyenne de 78,1 % sur les quatre trimestres précédents, selon les données de LSEG.

Cependant, certains analystes s'interrogent sur la fiabilité de ces résultats en tant qu'indicateurs de performances futures, car ils ne reflètent qu'un seul mois de perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient.

À 6 h 46 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 42 points, soit 0,09 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 restaientstables et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 progressaient de 41,75 points, soit 0,15 %.

« Nous souffrons d'un manque flagrant de clarté en ce moment. On observe également une divergence croissante parmi les acteurs des marchés financiers », a déclaré Richard de Chazal, analyste macroéconomique chez William Blair.

« Les investisseurs sur les marchés boursiers semblent avoir tourné la page de la guerre et se sont replongés dans les opérations liées à l'IA. Parallèlement, les commentaires des acteurs des marchés des matières premières continuent d'indiquer que le choc est complètement sous-estimé. »

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeaient en hausse de 1,5 % lundi et se maintiennent à 49 % au-dessus de leurs niveaux d'avant-guerre.

Les investisseurs entendront également les responsables de la Réserve fédérale, qui se réuniront à Washington cette semaine pour ce qui pourrait être la dernière réunion de Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine.

Un sondage Reuters réalisé la semaine dernière auprès d'économistes a montré que la Fed devrait attendre au moins six mois avant de baisser ses taux d'intérêt cette année.

En pré-ouverture, Qualcomm QCOM.O gagnait 11,2 %, tandis qu'Intel INTC.O progressait de 2,9 % après avoir bondi de 23,6 % lors de la séance précédente.

Domino'sPizza < DPZ.O> a reculé de 4 % après que la chaîne de pizzerias a manqué les estimations de ventes pour le premier trimestre.