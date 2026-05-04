Bourse américaine-Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran alimentent la volatilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,38%, S&P 500 -0,09%, Nasdaq -0,02%

* FedEx et UPS en baisse après l'ouverture du réseau logistique d'Amazon

* Ebay progresse de 9,5% après l'offre de rachat de GameStop

(Mise à jour des cours) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme de Wall Street ont connu des fluctuations importantes lundi après que des informations contradictoires concernant un navire de guerre américain près du détroit d'Ormuz ont exacerbé l'inquiétude des investisseurs face au conflit au Moyen-Orient.

Les contrats à terme ont baissé après qu'un article de l'agence de presse iranienne Fars a indiqué que deux missiles avaient touché un navire de guerre américain qui tentait de traverser le détroit d'Ormuz. Ils ont ensuite réduit leurs pertes après qu'un journaliste d'Axios a publié sur X qu'un haut responsable américain avait démenti l'attaque .

Cette fluctuation a mis en évidence à quel point les investisseurs sont devenus sensibles aux actualités liées au conflit, d'autant plus qu'ils évaluent les risques géopolitiques dans un contexte de résultats solides.

Si les solides résultats trimestriels des entreprises américaines ont donné aux marchés de nombreuses raisons de se réjouir ces dernières semaines, la guerre entre les États-Unis et l'Iran reste une menace majeure.

Ce conflit, qui en est désormais à son troisième mois, continue de peser sur l'économie mondiale, alors que les prix du pétrole restent élevés et que le risque d'une reprise des hostilités persiste.

À 6 h 49 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 ont perdu 189 points, soit 0,38%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 ont reculé de 6,5 points, soit 0,09%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 ont perdu 5,25 points, soit 0,02%.

Les cours du pétrole ont augmenté de 3,7% et dépassaient les 110 dollars le baril.

“Les marchés peuvent voir au-delà du brouillard de la guerre si celui-ci est susceptible de se dissiper dans un délai raisonnable”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

“L'essentiel est de reconnaître que ce qui se passe est temporaire, et non permanent. C'est facile à oublier quand on vit cette situation "temporaire"”.

Par ailleurs, Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi avoir été un vendeur net d'actions pour le 14e trimestre consécutif.

Ce conglomérat, souvent considéré comme un baromètre de l'économie américaine, est suivi de près pour ses analyses sur les valorisations et les conditions générales du marché.

Par ailleurs, l'action GameStop GME.N a reculé de 4% et celle d'eBay EBAY.O a progressé de 9,5% dans les échanges avant l'ouverture, après que le distributeur de jeux vidéo a dévoilé une proposition visant à racheter eBay EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions.

Les actions des entreprises de logistique FedEx

FDX.N et United Parcel Service UPS.N ont chacune chuté de plus de 2% après qu'Amazon.com AMZN.O a annoncé lundi le lancement d'"Amazon Supply Chain Services", ouvrant son réseau logistique à d'autres entreprises.