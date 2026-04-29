Bourse américaine-Les contrats à terme à Wall Street affichent des résultats mitigés à l'approche de la publication des résultats des géants de la tech et de la réunion de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Nasdaq en hausse de 0,34 %, le Dow Jones et le S&P 500 stables

* Les valeurs du stockage de données progressent après les prévisions optimistes de Seagate

* Starbucks en hausse après avoir relevé ses prévisions

(Mise à jour des cours) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché des résultats mitigés mercredi, dans un début de journée marqué par la prudence, alors que plusieurs grandes entreprises technologiques s'apprêtent à publier leurs résultats et que la Réserve fédérale tient une réunion qui devrait être la dernière pour Jerome Powell en tant que président.

À 6 h 43 (heure de l'Est), les E-minis du Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 91,25 points, soit 0,34 %, les E-minis du S&P 500

EScv1 progressaient de 4,75 points, soit 0,07 %, et les E-minis du Dow YMcv1 s'appréciaient de 19 points, soit 0,04 %.

Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, doivent publier leurs résultats après la clôture, moment où les investisseurs évalueront si leurs paris sur l'IA portent leurs fruits .

Le sentiment s'est légèrement refroidi cette semaine après qu'un article du Wall Street Journal a révélé qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ravivant les craintes concernant la frénésie de dépenses des géants de la tech dans le domaine de l'IA.

"Après une telle flambée des valeurs technologiques américaines, qui a été le principal moteur de la reprise de Wall Street et de ses records historiques, les doutes concernant les rendements et les valorisations ont refait surface", a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

L'article sur OpenAI pourrait également fournir aux investisseurs un "prétexte commode" pour vendre et réaliser des bénéfices sur certains titres très performants, a-t-il ajouté.

Amazon et Meta sont restés stables dans les échanges avant l'ouverture, tandis qu'Alphabet et Microsoft ont chacun reculé de 0,5 %.

LE COUP DE SORTIE DE POWELL?

Les investisseurs suivront également la dernière conférence de presse de Jerome Powell, président de la Fed, en tant que dirigeant de la banque centrale américaine.

Le sénateur républicain Thom Tillis a levé son objection à la confirmation par le Sénat de Kevin Warsh, que le président Donald Trump avait nommé pour succéder à Powell, après que le ministère de la Justice a mis fin à une enquête sur Powell que Tillis considérait comme une menace pour l'indépendance de la Fed.

Les traders s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés, mais ils analyseront attentivement les propos de Powell.

La Fed a déclaré qu'elle surveillait les risques liés au conflit, et comme les tensions au Moyen-Orient ne montrent guère de signes d'apaisement, certains investisseurs craignent que les décideurs politiques ne soient contraints de les prendre davantage en compte dans leurs perspectives.

"Même si les signaux de Powell doivent être pris avec une certaine prudence, étant donné qu'il s'agit probablement de sa dernière conférence de presse, le risque est qu'il adopte une position trop restrictive", a écrit Francesco Pesole, stratège de change chez ING Economics.

La dernière proposition de l'Iran pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis deux mois consisterait à suspendre les discussions sur son programme nucléaire jusqu'à ce que le conflit soit terminé et que les différends maritimes soient résolus. Trump a toutefois déclaré qu'il n'était pas satisfait de cette offre.

Par ailleurs, parmi les titres les plus actifs en pré-ouverture, on note le courtier en ligne Robinhood Markets

HOOD.O , qui a chuté de 10,7 % après avoir manqué les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre .

Les actions des sociétés de stockage de données ont grimpé à la suite des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre de Seagate Technology STX.O . Seagate a bondi de 17,5 %, tandis que ses concurrents Micron Technology MU.O , Sandisk

SNDK.O et Western Digital WDC.O ont progressé respectivement de 4,2 %, 6,7 % et 9,7 %.

Le géant du café Starbucks SBUX.O a progressé de 4,6 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels .

Les sociétés de traitement des paiements Visa V.N et Mastercard MA.N ont progressé respectivement de 4,8 % et 2,4 % après que Visa a revu à la hausse ses prévisions concernant ses bénéfices pour l'ensemble de l'année.

NXP Semiconductors NXPI.O a progressé de 18,3 % après avoir annoncé qu'elle prévoyait pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street.