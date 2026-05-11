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Bourse américaine : le sprint de la Silicon Valley
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

11 mai - ** Le S&P 500 .SPX progresse pour la sixième semaine consécutive, gagnant 2,3 % grâce à l'optimisme autour de l'IA et aux espoirs de paix au Moyen-Orient .N ** L'indice Dow Jones .DJI progresse légèrement de 0,2 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, qui affiche également six semaines de hausse consécutives, bondit de 4,5 % ** Cela dit, le Nasdaq atteint de nouveaux sommets alors que la largeur du marché envoie un signal d'alerte ** Quoi qu'il en soit, le S&P 500 s'accélère alors que les haussiers mettent les gaz ; il termine vendredi à 7 398,93, dépassant les seuils de résistance ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR recule légèrement vers les 4,36 %. Il reste stable, mais l'histoire nous enseigne que ce calme ne durera pas

** La majorité des secteurs accélèrent le rythme: la technologie est en pleine forme, tandis que les valeurs défensives et l'énergie peinent ** L' .SPLRCT technologique s'envole de 7 %. Datadog DDOG.O bondit de 42 % sur la semaine après avoir dépassé les prévisions du premier trimestre et relevé ses prévisions annuelles grâce à une forte demande en matière de sécurité cloud liée aux charges de travail IA Akamai AKAM.O s'envole après avoir annoncé un contrat de 1,8 milliard de dollars dans le cloud pour l'IA, qui serait conclu avec Anthropic. AKAM progresse également de 42 %

NVDA.O L' GLW.N de Corning s'envole après l'annonce d'un partenariat avec Nvidia visant à étendre la production américaine de fibre optique pour soutenir la croissance de l'IA Intel INTC.O s'envole après l'annonce que Apple AAPL.O serait en pourparlers avec la société, Samsung Electronics 005930.KS pour la fabrication de puces aux États-Unis Advanced Micro Devices AMD.O bondit grâce à de solides prévisions de chiffre d'affaires tirées par l'IA, ce qui stimule la reprise dans l'ensemble du secteur des semi-conducteurs

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de 11 % L'IGV IGV.P se trouve à la croisée des chemins alors que les valeurs logicielles montrent des signes de reprise; l'ETF progresse d'environ 5 % et franchit la zone de résistance ** L' .SPLRCL des services de communication progresse de 1,9 %. Walt Disney DIS.N s'envole après avoir dépassé les prévisions trimestrielles , alors que le nouveau directeur général Josh D'Amaro présente sa stratégie de croissance ** Biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD 1,8 %. L'action eBay EBAY.O grimpe après l'annonce par le distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N d'une offre audacieuse de rachat de 56 milliards de dollars McDonald's MCD.N recule toutefois après avoir manqué les estimations de Wall Street concernant les ventes à magasins comparables aux États-Unis, la stratégie de réduction des prix ayant été éclipsée par une baisse de la fréquentation dans un contexte de hausse des coûts du carburant et des produits alimentaires ** L' .SPLRCI du secteur industriel progresse de 0,2 %. UPS

UPS.N et FedEx FDX.N chutent après qu'Amazon.com AMZN.O a ouvert son réseau logistique à d'autres entreprises ** Santé .SPXHC recule de 1,2 %. Zoetis ZTS.N s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices , les propriétaires d'animaux de compagnie, sensibles aux prix, limitant leurs visites chez le vétérinaire ** Le secteur de l'énergie .SPNY recule de 5,4 %. Le groupe chute alors que les cours du pétrole baissent sur fond de rumeurs d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran

O/R ** Parallèlement, les investisseurs particuliers ont réduit leurs positions en actions et augmenté leurs liquidités en avril alors que le sentiment se détériorait, avant de se stabiliser à un niveau intermédiaire lorsque le sentiment neutre a bondi début mai

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
147,7100 USD NASDAQ +26,58%
AMAZON.COM
272,6800 USD NASDAQ +0,56%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
455,1900 USD NASDAQ +11,44%
APPLE
293,3200 USD NASDAQ +2,05%
CORNING INC
186,880 USD NYSE +2,45%
DATADOG RG-A
200,1600 USD NASDAQ +6,06%
DJ TRANSPORT
20 198,74 Pts Index Ex +0,08%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 609,16 Pts Index Ex +0,02%
EBAY
107,6900 USD NASDAQ +1,19%
FEDEX
378,330 USD NYSE +0,67%
GAMESTOP
24,270 USD NYSE +1,34%
INTEL
124,9200 USD NASDAQ +13,96%
MCDONALD'S
275,720 USD NYSE -2,83%
NASDAQ Composite
26 247,08 Pts Index Ex +1,71%
NVIDIA
215,2000 USD NASDAQ +1,75%
S&P 500 INDEX
7 398,93 Pts CBOE +0,84%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
100,750 USD NYSE +0,65%
USA BENCHMARK 10A
4,447 Rates +0,51%
WALT DISNEY
107,980 USD NYSE -0,67%
ZOETIS RG-A
82,820 USD NYSE -5,17%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 12:01:56.

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