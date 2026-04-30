Bourse américaine-Le S&P 500 et le Nasdaq en passe de connaître leur meilleur mois depuis 2020 malgré les risques liés au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: le Dow Jones de 1,41 %, le S&P 500 de 0,48 % et le Nasdaq de 0,15 %

* Alphabet en hausse après des résultats solides

* Meta et Microsoft reculent en raison d'inquiétudes liées aux dépenses d'investissement

* Eli Lilly progresse après avoir relevé ses prévisions

(Mise à jour avec les échanges de fin de matinée) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de clôturer le mois d'avril avec leurs plus fortes hausses depuis 2020, soulignant à quel point la résilience des bénéfices des entreprises a contribué à rassurer les investisseurs malgré un choc historique de l'offre sur les marchés pétroliers.

Cette reprise montre que les investisseurs s'appuient fortement sur la résilience des bénéfices pour faire abstraction des turbulences géopolitiques, ce qui signifie qu'il existe un risque accru de chute rapide si les entreprises commencent à signaler que les coûts liés à la guerre freinent la croissance.

« Il y a une grande lutte, mais pour l'instant, ce sont les bénéfices qui l'emportent. Le marché tente de faire abstraction de l'incertitude à court terme, mais bien sûr, plus celle-ci dure, plus les pressions s'intensifient », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

Jeudi à 11 h 54 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 686,88 points, soit 1,41 %, à 49 548,69, le S&P 500 .SPX a gagné 33,56 points, soit 0,48 %, à 7 169,99 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 37,67 points, soit 0,15 %, à 24 710,91.

Le S&P 500 s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2020, le Nasdaq était en passe de connaître son meilleur mois depuis avril 2020 et l'indice Dow Jones des valeurs vedettes se dirigeait vers son meilleur mois depuis novembre 2024.

LE PIB PROGRESSE TANDIS QUE LES PRESSIONS SUR LES PRIX PERSISTENT

Les données publiées jeudi ont montré que la croissance économique américaine s'était accélérée au premier trimestre grâce à un rebond des dépenses publiques, mais cette hausse est probablement temporaire, car la guerre avec l'Iran fait grimper les prix de l'essence et pèse sur le budget des ménages.

L'inflation américaine s'est accélérée en mars, conformément aux prévisions des économistes. Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'inflation PCE sous-jacente — l'indicateur privilégié par la Fed — a progressé de 3,2 % sur les 12 mois à fin mars, contre un objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

« Cela renforce la décision prise hier par la Fed de laisser ses taux inchangés et corrobore davantage le point de vue des trois dissidents quant à la suppression de la tendance à l'assouplissement dans la récente déclaration de la Fed », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

Une « orientation accommodante » indique que les 19 responsables de la politique monétaire de la Fed penchent davantage vers une baisse des taux que vers une hausse.

Les présidents des banques régionales de réserve, Beth Hammack de Cleveland, Lorie Logan de Dallas et Neel Kashkari de Minneapolis, avaient indiqué que l'inflation était trop élevée pour signaler une orientation accommodante.

DES RÉSULTATS SOLIDES DANS LE SECTEUR TECH, MAIS LES PROJETS DE DÉPENSES PÈSENT

Les résultats des grandes entreprises technologiques ont été globalement solides, l'action d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, progressant de 7,2 % pour atteindre un nouveau plus haut après un trimestre record pour sa division cloud.

Cependant, Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O ont chuté respectivement de 9 % et 5 %, au lendemain de la présentation de leurs plans d'investissement , tandis qu'Amazon AMZN.O a reculé de 2 % après la publication de ses résultats, bien qu'elle ait dépassé les attentes en matière de ventes dans le cloud .

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert. Le secteur industriel .SPLRCI a mené la hausse, avec une progression de 2,4 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint leur plus haut niveau en près de quatre ans, sur fond de craintes d'une perturbation prolongée des marchés pétroliers, après qu'un rapport d'Axios a indiqué que le président Donald Trump devait recevoir un briefing du chef du Commandement central américain sur de nouveaux plans d'action militaire potentielle contre l'Iran.

Bien qu'ils aient reculé par rapport à leurs sommets, les prix du pétrole restent élevés, à environ 110 dollars le baril.

Une nouvelle escalade saperait les semaines d'optimisme suscitées par les efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui ont soutenu le marché.

Parmi les autres titres, Eli Lilly LLY.N a gagné 9,6 % après que le laboratoire pharmaceutique a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une demande soutenue pour ses médicaments amaigrissants.

L'action Caterpillar CAT.N a progressé de 10,1 % pour atteindre un niveau record après que le fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière a annoncé une hausse de son bénéfice au premier trimestre .

Les titres en hausse ont été trois fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et deux fois et demie plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 14 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 79 nouveaux plus hauts et 81 nouveaux plus bas.