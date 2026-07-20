Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les semi-conducteurs en perte de vitesse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

20 juillet - ** L'indice S&P 500 .SPX met fin à une série de deux semaines de hausse et recule de 1,6 %, la chute des valeurs des semi-conducteurs éclipsant les bons résultats des banques et les données modérées sur l'inflation .N

** L'indice Dow .DJI perd 0,9 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, recule de 2,9 % ** Reprise solide ou calme avant la tempête? Les corrélations à des niveaux historiquement bas retiennent l’attention des traders ** Et alors que le SPX fait du surplace près de ses plus hauts historiques, les traders attendent sa prochaine vague ** Mais en réalité , le Nasdaq peine à tenir la route ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR oscille autour de 4,55 %. S'agira-t-il d'une rupture ou d'un faux signal ?

** La plupart des secteurs sont en difficulté: la technologie et les services de communication sont à bout de souffle, tandis que les valeurs refuges et l'énergie respirent un peu ** Le secteur technologique .SPLRCT s'effondre de 3,8 %. IBM

IBM.N connaît sa pire journée depuis le krach de 1987 après des prévisions pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations des analystes; l'action plonge de 26 % sur la semaine L’indice des semi-conducteurs .SOX s’effondre de 10 %, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril 2025, alors que la vague de hausse liée à l’IA s’essouffle Apple AAPL.O détrône brièvement Nvidia NVDA.O au rang d’entreprise la plus valorisée au monde après la chute du titre du fabricant de puces ** Le secteur des services de communication .SPLRCL recule de 2,4 %. Netflix NFLX.O plonge alors que des prévisions plus faibles pour le troisième trimestre alimentent les inquiétudes quant à sa croissance ** Le secteur financier .SPSY progresse de 1 %. PayPal

PYPL.O bondit après l’annonce d’une offre de rachat de plus de 53 milliards de dollars émanant de Stripe et de la société de capital-investissement Advent JPMorgan JPM.N progresse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel record grâce à la forte hausse des opérations de fusion-acquisition et des transactions boursières; Bank of America BAC.N progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre grâce à la hausse des activités de trading Citigroup C.N recule alors que ses résultats supérieurs aux prévisions sont éclipsés par les inquiétudes concernant ses dépenses ; Wells Fargo WFC.N recule après avoir maintenu ses prévisions inchangées et enregistré une légère compression de sa marge d'intérêt nette Goldman Sachs GS.N s'envole après avoir dépassé les prévisions de bénéfices , la volatilité du marché ayant propulsé les revenus des actions à un niveau record, tandis que Morgan Stanley MS.N progresse après avoir dépassé les prévisions au deuxième trimestre , les introductions en bourse stimulant les actifs de la gestion de patrimoine et la banque d'investissement

Sur la semaine, l’indice bancaire S&P 500 .SPXBK progresse de 0,5 %, tandis que l’indice bancaire régional KBW .KRX avance d’environ 2 % ** Le secteur de l’énergie .SPNY bondit de 5 %. Le groupe suit la hausse des cours du pétrole alors que l’escalade militaire perturbe les expéditions via le détroit d’Ormuz, et progresse en raison de la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran , ainsi que de la menace de fermeture de la mer Rouge O/R ** Parallèlement, les investisseurs particuliers se montrent plus optimistes — mais pas plus agressifs. SpaceX

SPCX.O passe sous son cours d’introduction en bourse pour la première fois depuis les débuts fulgurants de cette entreprise spécialisée dans les fusées et l’IA, il y a plus d’un mois

** Performance du SPX depuis le début de l’année: