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Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les puces électroniques en tête
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

13 juillet - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, gagnant 1,2 % dans un marché agité, alors que les tensions au Moyen-Orient et l'introduction en Bourse aux États-Unis du fabricant de puces SK Hynix font la une .N

** Le Dow Jones .DJI recule de 0,5 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, progresse de 1,7 % ** Les marchés ont été secoués par les déclarations de l’Iran en milieu de semaine alors que le support du S&P 500 se profilait, mais à la clôture de vendredi , l’indice de référence semblait s’être recentré sur ses plus hauts ** Les investisseurs particuliers soutiennent les actions — et un signal à contre-courant clé est sur le point d’atteindre un seuil ** Quoi qu’il en soit, les haussiers des petites capitalisations aiment ce qu’ils voient dans le miroir ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR remonte vers les 4,56 %; il reste toutefois sous tension , avec une volatilité proche de son plus bas niveau depuis plusieurs décennies US/

** Au final, une minorité de secteurs s'envole: la technologie et l'énergie sont en pleine forme, tandis que les valeurs défensives et les matériaux s'essoufflent ** Le secteur technologique .SPLRCT bondit de 3,4 %. Les valeurs des semi-conducteurs chutent mardi après que les résultats de Samsung 005930.KS ont ravivé les craintes liées à l’IA En revanche, Broadcom AVGO.O bondit après avoir étendu son partenariat avec Apple AAPL.O dans le domaine des puces jusqu’en 2031 Et Micron MU.O progresse grâce à un plan d’investissement américain renforcé de 250 milliards de dollars L’indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 2,7 %. Il retombe brièvement à l’intérieur du canal, mais à la clôture de vendredi , il retrouve sa moyenne mobile sur 10 semaines ** Le secteur de l’énergie .SPNY progresse de 3,2 %. Le secteur s’envole alors que les cours du pétrole grimpent suite aux attaques dans le détroit d’Ormuz O/R En effet, le risque géopolitique fait grimper le pétrole, et les valeurs énergétiques participent au rebond, mais vendredi, les contrats à terme sur le brut CLc1 ne parviennent pas à conserver leurs gains au-dessus des moyennes mobiles clés ** Le secteur des services de communication .SPLRCL progresse de 2,3 %. Cependant, Paramount Skydance PSKY.O reporte la finalisation de l’accord avec Warner Bros WBD.O au 22 juillet en raison d’une enquête menée dans l’Oregon; PSKY recule ** Les biens de consommation de base .SPLRCS reculent de 1,3 %. PepsiCo PEP.O recule après avoir mis en garde contre la hausse des coûts des matières premières au second semestre Costco COST.O recule après le ralentissement des ventes à périmètre constant en juin par rapport à mai ** Le secteur des matériaux .SPLRCM s'effondre de 2,2 %. Les sociétés minières aurifères , dont Newmont NEM.N , chutent après que Trump a déclaré que l'accord de paix avec l'Iran était "terminé" ** Par ailleurs, SpaceX SPCX.O est sous les feux de la rampe alors que l’entreprise d’Elon Musk, spécialisée dans les fusées et l’IA, intègre l’indice Nasdaq 100 .NDX moins d’un mois après son introduction en Bourse Le titre sud-coréen SK Hynix 000660.KS SKHY.O s'envole lors de ses débuts au Nasdaq après sa vente d'actions d'une valeur de 26,5 milliards de dollars

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

APPLE
315,3200 USD NASDAQ -0,28%
BROADCOM
399,9700 USD NASDAQ -0,28%
COSTCO WHSL
916,2500 USD NASDAQ +0,36%
DJ TRANSPORT
22 177,86 Pts Index Ex -0,03%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 637,01 Pts Index Ex +0,29%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICRON TECHNOLOGY
979,3000 USD NASDAQ -1,24%
NASDAQ 100 INDEX
29 825,11 Pts Index Ex +0,33%
NASDAQ Composite
26 281,61 Pts Index Ex +0,29%
NEWMONT
95,290 USD NYSE +0,51%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,4100 USD NASDAQ +0,86%
PEPSICO
137,3800 USD NASDAQ -0,35%
S&P 500 INDEX
7 575,39 Pts CBOE +0,42%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SPACEX
145,3000 USD NASDAQ -4,51%
USA BENCHMARK 10A
4,639 Rates +0,48%
WARNER BROS RG-A
26,5900 USD NASDAQ -0,15%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/07/2026 à 12:02:00.

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