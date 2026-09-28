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Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 12:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

28 septembre - ** Le S&P 500 .SPX met fin à deux semaines de baisse consécutives et progresse de 1,2 % dans un contexte de forte volatilité, sur fond de turbulences sur les marchés obligataires mondiaux et de négociations instables entre les États-Unis et l'Iran .N

** L'indice Dow Jones .DJI affiche une légère hausse de 0,3 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, progresse de 2,1 %

** Le test de l'ampleur du marché pourrait être la clé de la prochaine évolution du Nasdaq

** Les méga-capitalisations reprennent le leadership du marché alors que les « Magnificent Seven » MAGS.K reviennent en force

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s'envole pour terminer autour de 5,16 %, alors que des données économiques optimistes et la hausse du prix du pétrole attisent de nouvelles craintes inflationnistes

US/

Le rendement de référence des bons du Trésor atteint de nouveaux sommets , mais cette hausse semble s'essouffler

** La plupart des secteurs passent à l'offensive: les technologies et les services de communication foncent en avant, tandis que les valeurs de substitution aux obligations et le secteur financier se mettent à l'abri

** L’indice technologique .SPLRCT bondit de 3,1 %. Advanced Micro AMD.O s’envole vers un record et rejoint le « club des 1 000 milliards de dollars » , dans le sillage du rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de 6,3 %

Akamai Technologies AKAM.O bondit grâce à un contrat de 11,6 milliards de dollars conclu avec Anthropic AI pour des services cloud

À l'inverse, Oracle ORCL.N recule après avoir invoqué la « force majeure » pour se protéger dans le cadre d'un projet de centre de données au Nouveau-Mexique en raison de retards liés à l'alimentation électrique

** Le titre Communication Services .SPLRCL progresse de 2,1 %. Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, s’envole alors que les analystes soulignent la dynamique de téléchargement de son agent Muse AI

Les géants des médias Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O progressent après avoir réglé les litiges avec les États et les syndicats, ouvrant ainsi la voie à leur fusion

** Le secteur industriel .SPLRCI progresse de 0,7 %. En revanche, la société de services RH Paychex PAYX.O recule après avoir affiché un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux attentes dans son segment clé des solutions de gestion

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD recule de 0,5 %. McDonald's MCD.N est en baisse alors que son directeur général prévoyait que la fréquentation resterait stable tant que l'inflation resterait élevée, et dévoile un plan de soutien aux franchisés de 8,5 milliards de dollars

MGM Resorts MGM.N s'effondre après que People PPLI.O , la société de Barry Diller, a retiré sa proposition de rachat ; l'opérateur de casinos serait ensuite en pourparlers pour acquérir PPLI

** Le secteur financier .SPSY recule de 1,6 %. Le secteur est pénalisé alors que les investisseurs évaluent l’impact de l’agent IA de Meta, ce qui ravive les craintes quant aux gagnants et aux perdants de la disruption liée à l’IA

Sur la semaine, l’indice bancaire S&P 500 .SPXBK recule de 1,7 %, tandis que l’indice bancaire régional KBW .KRX perd 1,1 %

** Parallèlement, les investisseurs particuliers se montrent moins pessimistes, mais le scepticisme reste élevé

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
113,9400 USD NASDAQ +3,20%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
630,6300 USD NASDAQ +0,22%
DJ TRANSPORT
19 572,22 Pts Index Ex +0,49%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 828,62 Pts Index Ex +0,93%
IAC
43,5500 USD NASDAQ +3,10%
MCDONALD'S
236,510 USD NYSE -0,22%
META PLATFORMS
751,6600 USD NASDAQ -3,33%
MGM RESORTS ITL
32,575 USD NYSE -3,29%
NASDAQ Composite
27 068,72 Pts Index Ex +0,48%
ORACLE
137,080 USD NYSE -1,75%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,9600 USD NASDAQ -2,16%
PAYCHEX INC
101,3700 USD NASDAQ -0,22%
PEOPLE
40,0000 USD NASDAQ +11,33%
S&P 500 INDEX
7 743,41 Pts CBOE +0,51%
USA BENCHMARK 10A
5,280 Rates +0,02%
WARNER BROS RG-A
30,8600 USD NASDAQ +0,06%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 12:00:59.

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