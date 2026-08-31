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Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 12:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

31 août - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse de 0,5 %, tous les regards étant rivés sur Nvidia, figure de proue de l'IA, et sur Jackson Hole .N

** L'indice Dow Jones .DJI progresse de 0,5 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC gagne 0,8 %

** Les optimistes du S&P 500 se concentrent sur la zone de soutien clé de l’ à l’approche d’une semaine riche en catalyseurs; l’indice de référence tient bon et repart à la hausse

** Et Nvidia stimule le Nasdaq; l’indice à forte composante technologique repart également à la hausse

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR recule sur la semaine pour s’établir autour de 4,73 %: le président de la Fed, Warsh, déclare que la banque centrale aura « du pain sur la planche » si l’inflation supérieure à l’objectif persiste US/

Les partisans d'une hausse des rendements des bons du Trésor gardent l'avantage

** Au final, seule une minorité de secteurs accélère: la technologie s’envole, tandis que l’énergie et la santé marquent le pas

** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 1,8 %. Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O s’envole ce jeudi, alors que ses prévisions de croissance des ventes de 70 % pour le prochain exercice fiscal soulignent une demande inébranlable en matière de calcul pour l’IA

Pourtant, l’indice des semi-conducteurs .SOX recule >de 2 %

Le fournisseur de logiciels Salesforce CRM.N bondit grâce à la révision à la hausse de ses prévisions et à l’élargissement de son partenariat en matière d’IA avec Anthropic

CrowdStrike CRWD.O bondit, déclenchant une vague haussière sur les valeurs de la cybersécurité après la publication de prévisions de chiffre d’affaires optimistes

L'ETF iShares Software IGV.P s'envole de près de 6 %

** Le secteur des services de communication .SPLRCL progresse de 1,6 %. Meta META.O , la société mère de Facebook et Instagram, s’envole après avoir conclu un accord à l’amiable de 18 milliards de dollars avec plusieurs États américains concernant la dépendance des enfants aux réseaux sociaux

** Le secteur financier .SPSY progresse de 1,1 %. En revanche, PayPal PYPL.O s'effondre après l'annonce que le consortium Advent-Stripe a renoncé à son projet de rachat

** Secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD : légère hausse de 0,1 %. Nike NKE.N et Lululemon LULU.O reculent après que le distributeur de baskets et de vêtements de sport Dick's Sporting Goods DKS.N a chuté suite à la révision à la baisse de ses prévisions annuelles

** Le secteur des matériaux .SPLRCM recule de 0,4 %. Cela dit, une reprise des cours des céréales pourrait s’amorcer

** Énergie .SPNY recule de 2 %. Le secteur suit la baisse des cours du pétrole alors que les pourparlers entre l’Iran et Oman ravivent l’espoir d’une réouverture du détroit d’Ormuz O/R

** Le secteur de la santé .SPXHC recule de 2 %. Moderna

MRNA.O chute après avoir annoncé la vente d’obligations convertibles, qui lui a finalement permis de lever 2,6 milliards de dollars

** Parallèlement, l'enquête de l'AAII montre que le pessimisme des investisseurs s'accentue

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/08/2026 à 12:01:08.

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