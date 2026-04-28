Bourse américaine-Le Nasdaq et le S&P 500 reculent en raison de nouvelles inquiétudes concernant la croissance du secteur de l'IA, à l'approche de la publication des résultats des géants de la tech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Nasdaq recule de 1,07 %, le S&P 500 de 0,58 %, le Dow Jones reste stable

* Oracle et les valeurs du secteur des puces électroniques reculent après un article du WSJ sur OpenAI

* UPS recule après une baisse de ses bénéfices au premier trimestre

* General Motors recule après la publication de ses résultats

* Coca-Cola en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles

* Les Émirats arabes unis vont quitter l'OPEP

(Mise à jour des cours en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Niket Nishant

Le Nasdaq et le S&P 500 se sont éloignés mardi de leurs plus hauts niveaux de clôture historiques, alors que de nouvelles inquiétudes concernant le boom de l'intelligence artificielle pesaient sur les valeurs technologiques, à quelques jours de la publication des résultats trimestriels de cinq des entreprises les plus en vue du secteur.

Les actions des semi-conducteurs .SOX , qui ont bondi de plus de 40 % depuis le début de l'année, ont entraîné le Nasdaq, fortement orienté vers la technologie, dans une forte baisse, tandis que l'indice Dow Jones des valeurs vedettes s'accrochait à des gains minimes.

OpenAI n'a pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de ce géant de l'IA à financer ses dépenses massives en centres de données, selon un article du Wall Street Journal.

Les actions d'Oracle ORCL.N , dont la dépendance vis-à-vis d'OpenAI pour ses ambitions en matière de cloud computing fait l'objet d'une attention particulière, ont chuté de 3,7 %.

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont également chuté, Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Broadcom AVGO.N reculant de 2,2 % à 4,7 %. CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, a chuté de 4,8 %.

« OpenAI n'a pas atteint ses objectifs internes, mais il y a beaucoup d'autres acteurs sur le terrain », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York. « Ce serait une erreur de se contenter d'examiner un seul titre ou un seul résultat financier et d'essayer d'extrapoler cela à l'ensemble du marché. »

La saison des résultats du premier trimestre passe à la vitesse supérieure cette semaine, cinq des sociétés du groupe des « Magnificent Seven », ces géants de l'IA, devant publier leurs résultats. Mercredi, Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O devraient publier leurs résultats, tandis qu'Apple AAPL.O est attendue jeudi.

Selon Raymond James, les entreprises qui doivent publier leurs résultats cette semaine représentent environ 44 % de la capitalisation boursière totale du S&P 500.

General Motors GM.N a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels et relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, grâce à la résilience du marché automobile américain et à un remboursement de droits de douane attendu. L'action du constructeur automobile a progressé de 1,1%.

L'action United Parcel Service UPS.N a chuté de 2,4 % après que la société de livraison de colis a réitéré son objectif de chiffre d'affaires annuel, la flambée des coûts du carburant ayant compensé l'amélioration sous-jacente de son activité.

Coca-Cola KO.N a gagné 5,0 % après avoir publié un rapport trimestriel meilleur que prévu. Le géant des boissons a minimisé l'impact des prix élevés du pétrole et a relevé son objectif de bénéfices annuels.

Visa V.N et Starbucks SBUX.O doivent publier leurs résultats après la clôture.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI est resté stable à 49 166,25 points, le S&P 500 .SPX a perdu 41,87 points, soit 0,58 %, à 7 132,04 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 265,39 points, soit 1,07 %, à 24 621,71.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les actions technologiques .SPLRCT ont enregistré la plus forte baisse, tandis que le secteur de l'énergie .SPNY a affiché la plus forte hausse en pourcentage.

LA GUERRE, LA FLAMMÉE DES PRIX DU PÉTROLE ET LA FED

La Réserve fédérale américaine s'est réunie pour ce qui sera probablement la dernière réunion de politique monétaire de Jerome Powell en tant que président de la banque centrale. Si la Fed devrait laisser son taux directeur inchangé mercredi, le communiqué qui l'accompagnera et la conférence de presse de M. Powell qui suivra seront scrutés à la loupe pour y déceler les opinions des décideurs politiques sur le risque d'inflation lié à la flambée des prix de l'énergie due à la guerre.

« Nous savons que la Fed est effectivement en pause », a ajouté M. Pursche. « Si les prix du pétrole restent élevés, cela crée-t-il un environnement dans lequel l'inflation liée à l'énergie n'est plus considérée comme transitoire, mais plutôt comme un phénomène ayant un impact à très long terme et susceptible de contraindre la Fed à relever ses taux? »

Le président américain Donald Trump n'est pas satisfait de la dernière proposition de paix de l'Iran car elle retarderait les négociations sur la question nucléaire, tempérant l'optimisme selon lequel le conflit, qui a secoué les marchés mondiaux et fait monter en flèche les prix de l'énergie, pourrait être sur le point d'être résolu.

Autre coup dur pour les pays exportateurs de pétrole, les Émirats arabes unis ont annoncé mardi qu’ils se retiraient de l’OPEP.

Les prix du pétrole sont 53 % plus élevés qu'avant la guerre, la route maritime cruciale qui traverse le détroit d'Ormuz restant perturbée. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont dépassé les 110 dollars le baril pour la première fois en trois semaines.

Les prix du brut CLc1 ont bondi au-dessus de 100 dollars le baril, ravivant les craintes d'inflation et contribuant à un sentiment d'aversion au risque.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,63 pour 1. On a enregistré 136 nouveaux plus hauts et 39 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 686 titres ont progressé et 2 946 ont reculé, les titres en baisse surpassant les titres en hausse dans un rapport de 1,75 pour 1.

Le S&P 500 a enregistrétrois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 14 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 89 nouveaux plus hauts et 85 nouveaux plus bas.