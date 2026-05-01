Bourse américaine-Le Nasdaq et le S&P 500 atteignent de nouveaux sommets alors que Wall Street poursuit sa progression après avoir connu son meilleur mois depuis des années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,30 %, S&P 500 +0,56 %, Nasdaq +0,78 %

* Apple en hausse grâce à des prévisions optimistes

* Les valeurs du secteur des logiciels progressent après la révision à la hausse des prévisions d'Atlassian

* Roblox s'effondre après avoir revu ses prévisions de réservations à la baisse

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont poursuivi leur remontée vendredi , le S&P 500 et le Nasdaq atteignant des niveaux records , portés par l'élan donné par leurs plus fortes hausses mensuelles depuis des années .

Le moral des investisseurs a été boosté après qu'un rapport des médias d'État iraniens a indiqué que Téhéran avait transmis jeudi sa dernière proposition pour des négociations avec les États-Unis aux médiateurs pakistanais.

La séance de vendredi clôt une semaine chargée en résultats des géants de la tech et en données économiques. Les analystes tablent désormais sur une croissance des bénéfices du S&P 500 au premier trimestre de 27,8 % – le rythme le plus rapide depuis le quatrième trimestre 2021 et en hausse par rapport aux 16,1 % de la semaine dernière, selon les données LSEG IBES.

Les marchés observeront si la reprise se maintient à l'approche du mois de mai, qui marque historiquement le début d'une période de six mois plus faible pour les actions. De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d'environ 2 % entre mai et octobre, selon les données de Fidelity. Ce chiffre est à comparer à une hausse moyenne d'environ 7 % entre novembre et avril.

Si les résultats ont été globalement solides, certains investisseurs ont exprimé des inquiétudes concernant la frénésie de dépenses des géants de la technologie en matière d'IA. Des doutes quant à la viabilité de certains modèles économiques dans le secteur des logiciels ont également fait surface, entraînantune réévaluation des portefeuilles.

« Le potentiel disruptif de l'IA dans les secteurs des logiciels, des services, de la finance et d'autres industries a créé une incertitude quant à la pérennité et à la valeur finale de certains modèles économiques », a déclaré Peter Vanderlee, gestionnaire de portefeuille chez ClearBridge Investments.

Les données économiques publiées jeudi par l' e ont également fait craindre que la frénésie d'achat d'actions ne soit sur le point de se heurter à la réalité.

Bien que la croissance économique américaine ait repris de la vigueur au premier trimestre, les dépenses de consommation, principal moteur de la croissance, ont ralenti, tandis que le taux d'épargne des ménages a baissé, ce qui suggère que ces derniers ont puisé dans leurs économies pour financer leurs dépenses.

De plus, ces chiffres ne prennent en compte qu’un seul mois de perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient . Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz étant à l’arrêt, les prix du pétrole pourraient devenir un fardeau plus lourd, d’autant plus que l’effet de soutien des remboursements d’impôts du premier trimestre s’estompe.

L'activité manufacturière américaine est restée stable en avril, selon les données publiées vendredi, mais les délais de livraison des fournisseurs se sont détériorés, le conflit au Moyen-Orient ayant perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, provoquant une hausse des prix des matières premières et d'autres intrants à leur plus haut niveau depuis quatre ans.

À 9 h54(heure de l'Est), l'indiceDow Jones Industrial Average .DJI gagnait 148,14 points, soit 0,30 %, à 49 800,28, le S&P 500 .SPX progressait de 40,71 points, soit 0,56 %, à 7 249,72, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 193,21 points, soit 0,78 %, à 25 085,52 – de nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500.

Sept des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le vert, le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT enregistrant la plus forte hausse avec une progression de 1,5 %.

Le S&P 500 .SPX a terminé le mois d'avril avec sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis novembre 2020, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a enregistré sa plus forte progression depuis avril 2020. La hausse mensuelle du Dow Jones a été la plus importante depuis novembre 2024.

LES PRÉVISIONS OPTIMISTES D'APPLE FONT GRIMPER LE COURS DE L'ACTION

Apple AAPL.O a bondi de 4,8 %après que la forte demande pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo a conduit la société à prévoir une solide croissance des ventes pour le troisième trimestre fiscal.

Parmi les entreprises du secteur de l'énergie, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont annoncé des prévisions de bénéfices pour le premier trimestre supérieures aux estimations . Les actions des deux sociétés sont restées stables.

Les sociétés de logiciels ont progressé après qu'Atlassian

TEAM.O a relevé ses prévisions annuelles . Le fabricant de logiciels d'entreprise a bondi de 27,7 %.

Ses concurrentsSalesforce CRM.N et ServiceNow NOW.N ont progressé respectivement de 3,2 % et 1,8 %.Datadog DDOG.O a gagné 5,8 % et Workday WDAY.O a progressé de 2,7 %.

Parmi les autres titres ayant fortement évolué, on peut citer Roblox RBLX.N , qui a chuté de 18 ,4 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. Reddit RDDT.N a gagné 7,8 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes .

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,09 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,16 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux plus hauts sur 52 semaines etcinqnouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 75 nouveaux plus hauts et 22 nouveaux plus bas.