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Bourse américaine hebdomadaire : IA contre rendements
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

18 mai - ** L'indice S&P 500 .SPX progresse pour la septième semaine consécutive, enregistrant une légère hausse de 0,1 % alors que l'optimisme lié à l'IA s'oppose à la hausse du prix du pétrole et des rendements .N

** Le Dow Jones .DJI recule de 0,2 %, l'indice composite Nasdaq .IXIC baisse de 0,1 %, mettant fin à une série de six semaines de hausse ** Le S&P 500 atteint de nouveaux sommets, mais des fissures apparaissent sous la surface ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR grimpe à environ 4,60 %, son plus haut niveau depuis un an, alors que les prix du pétrole et les données sur l'inflation inquiètent les investisseurs US/ . Cela place le rendement de référence à la limite d'une cassure

** Au final, seule une minorité de secteurs sort gagnante: l'énergie domine, tandis que les valeurs proches des obligations et la consommation discrétionnaire reculent

** Le secteur de l'énergie .SPNY bondit de 6,8 %. Les sociétés pétrolières progressent grâce à la hausse des prix du brut , les commentaires de Trump et du ministre iranien ayant entamé les espoirs de paix O/R . Cependant, cette forte avance du secteur de l'énergie s'accompagne d'un avertissement de taille ** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 1,2 %. Cisco

CSCO.O s'envole grâce à de solides prévisions pour 2026 et à des suppressions d'emplois dans le cadre d'une restructuration axée sur l'IA Le fabricant de technologies optiques Lumentum LITE.O affiche des perspectives encourageantes avant son intégration dans l'indice Nasdaq-100 .NDX Les fabricants de puces repartent à la hausse ce mercredi, emmenés par les valeurs du secteur de la mémoire Nvidia NVDA.O progresse après l'annonce que les États-Unis ont autorisé les ventes de puces H200 à la Chine, bien que les livraisons n'aient pas encore eu lieu Mais l'ascension du secteur des puces s'essouffle vendredi alors que les inquiétudes liées à l'inflation se répercutent sur l'ensemble des marchés

L'indice des semi-conducteurs .SOX recule de 1,6 %, mettant fin à une série de six semaines de hausse

** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD recule de 3,1 %. Cependant, l'action Ford F.N s'accélère après que Morgan Stanley a salué l'activité énergétique du constructeur automobile et son partenariat avec le géant chinois des batteries CATL 300750.SZ , qualifiant ces atouts d'avantages concurrentiels « sous-estimés » ** Parallèlement, le pessimisme des investisseurs particuliers s'accentue tandis que l'optimisme progresse légèrement Du côté des introductions en bourse, le fabricant de puces Cerebras Systems CBRS.O s'envole lors d'une entrée en bourse retentissante dans un contexte de frénésie d'IA , et le développeur d'énergie géothermique Fervo Energy FRVO.O bondit dès le premier jour

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

CEREBRAS SYS RG-A
279,7200 USD NASDAQ -10,08%
CISCO SYSTEMS
118,2100 USD NASDAQ +2,32%
DJ TRANSPORT
20 134,18 Pts Index Ex +0,38%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 526,17 Pts Index Ex -1,07%
FERVO ENERGY RG-A
41,0600 USD NASDAQ +1,06%
FORD MOTOR
13,420 USD NYSE -7,22%
LUMENTUM HLDNGS
969,0000 USD NASDAQ -3,28%
NASDAQ 100 INDEX
29 125,20 Pts Index Ex -1,54%
NASDAQ Composite
26 225,14 Pts Index Ex -1,54%
NVIDIA
225,3200 USD NASDAQ -4,42%
S&P 500 INDEX
7 408,50 Pts CBOE -1,24%
USA BENCHMARK 10A
4,669 Rates +1,05%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/05/2026 à 12:01:28.

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