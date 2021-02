Bourse : achetez sept valeurs de croissance à des prix attrayants

Siège de Vetoquinol, qui fait partie de notre sélection. (© Vetoquinol)

La préférence de nombreux investisseurs va actuellement aux valeurs cycliques. Mais des retards dans la vaccination pourrait mettre à nouveau les projecteurs sur des entreprises aux performances plus régulières. Nous favorisons des valeurs à des prix raisonnables comme Bastide, Capgemini ou Vetoquinol.

Notre enquête porte sur des entreprises dont l'activité et les profits devraient progresser en 2020 et 2021. Notre précédente analyse sur ce thème de la croissance, publiée le 12 octobre dernier, a permis des gains suite à nos conseils d'achat sur Nexans (+40%) et Claranova (+6%). En revanche, l'action Ipsen a perdu 9,8%.

Rares sont les sociétés qui ont réussi à préserver leur dynamique bénéficiaire face à la récession provoquée par le confinement du printemps dernier.

Des métiers réputés résilients, affichant depuis de nombreuses années une croissance soutenue de leur activité et de leurs profits, ont été touchés par les conséquences économiques de l'épidémie, dans le luxe, l'aéronautique, les services informatiques, l'immobilier, les boissons.

Les entreprises les plus résistantes travaillent dans la santé, les technologies de l'information, la logistique, les énergies vertes. Au sein des 319 entreprises qui composent le CAC All Tradable, seulement 21 d'entre elles (7%) devraient enregistrer une progression de leur chiffre d'affaires et de leur bénéfice en 2020 et 2021, selon le consensus des analystes calculé par Factset.

Un effet de rareté positif

Ces titres ont été recherchés par les investisseurs depuis l'arrivée du virus. Ils sont donc devenus chers. Des prises de profits seront donc bienvenues