Bourse : achetez quatre actions en forte baisse la semaine dernière

Les conseils du Revenu sur les plus fortes variations du SBF 120. (© Fotolia/Adobestock)

Malgré une semaine boursière relativement calme, plusieurs actions ont enregistré de fortes variations. Découvrez nos conseils boursiers sur les plus fortes hausses et les plus fortes baisses des derniers jours du mois d'avril (Faurecia, Valneva, DBV, Trigano etc.).

Alors que la Bourse parisienne navigue à des sommets depuis plus de 20 ans, les actions commencent à manquer de carburant pour aller plus haut.

La dernière semaine d'avril est restée calme malgré des nouvelles plutôt encourageantes sur le front économique et des publications d'entreprises rassurantes. Les indices CAC 40 et SBF 120 ont légèrement progressé (+0,15% et +0,18% en cinq séances), portant leurs gains depuis le début de l'année à 12%.

Valneva et DBV à la fête

Dans ce contexte, deux biotechs ont tiré leur épingle du jeu. La société franco-autrichienne Valneva, qui développe un vaccin contre le Covid-19, a profité de l'annonce de sa prochaine cotation sur le Nasdaq. Malgré le lancement d'une levée de fonds à cette occasion, l'action s'est envolée de 20,7% la semaine dernière portant sa hausse à 80% depuis le début de l'année.

De son coté, le spécialiste du traitement des allergies, DBV Technologies, a bondi de près de 10%. Le titre reculait toutefois de plus de 4% ce lundi matin suite à la publication de ses comptes trimestriels.

Troisième plus forte hausse de l'indice SBF 120 la semaine dernière, l'action Bic a, à l'inverse, profité de l'annonce de résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre de l'année. Ses ventes ont grimpé de 20,9% à périmètre constant sur la période pour un