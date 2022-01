Bourse : achetez les deux plus fortes hausses de la semaine dernière

Nos conseils sur les tops et les flops du SBF 120. (© Shutterstock/Adobestock)

La baisse des marchés actions la semaine dernière n’a pas empêché certains titres membres du SBF 120 de s’envoler de plus de 7%. D’autres, EDF en tête, ont vu rouge. Découvrez nos conseils sur les quatre plus fortes baisses et les six plus fortes hausses.

La cote parisienne a de nouveau perdu du terrain la semaine dernière.

La perspective de voir la banque centrale américaine relever ses taux plus vite que prévu pour faire face à l’inflation inquiète les investisseurs.

Dans ce contexte, les variations ont été particulièrement tranchées au sein du SBF 120. Quatre actions ont abandonné de plus de 6% alors que six autres bondissaient de plus de 7%.

EDF prend la foudre

L’actualité marquante de la semaine passée a été le plongeon du titre EDF qui a perdu 13% en cinq jours, pénalisé par un trou d’air de 14,59% le 14 janvier. La veille, les dirigeants de l’électricien avaient indiqué que les mesures prises par le gouvernement français pour atténuer l’impact de la hausse des prix de l’énergie affecteraient son excédent brut d’exploitation de 7,7 à 8,4 milliards d’euros en 2022.

Elior (-6,26%) a de son coté subi la décision de l’agence Moody’s de dégrader la note de sa dette, de B1 à Ba3.

Sartorius Stedim (-6,95%) et Remy Cointreau (-6,35%) ont pour leur part été pénalisés par des prises de bénéfices alors que les deux actions affichaient jusque là un parcours particulièrement flatteur depuis le début de la crise sanitaire.

Suite à ces contre-performances, nous conseillons la prudence sur Remy Cointreau. EDF et Elior