Bourse : achetez ces trois actions pour prendre le pouvoir sur les prix

Le Revenu a sélectionné trois entreprises capables de répercuter des hausses de leurs coûts. (© JComp)

La hausse des coûts de production va rogner les marges des entreprises ne pouvant pas augmenter leurs prix de vente. Cela ne devrait pas être le cas ces trois sociétés françaises évoluant dans des secteurs différents.

Cuivre, palladium, minerai de fer... les prix des métaux industriels se sont envolés avec le redémarrage de l'économie mondiale, sur fond de difficultés d'approvisionnement, voire de ruptures de stocks.

En ajoutant à cela la remontée du pétrole, l'indice mondial des matières premières S&P GSCI s'est envolé de plus de 25% depuis le 1er janvier. De quoi augmenter les coûts des entreprises.

Aux États-Unis, l'indice des prix à la production marque une hausse de 6,2% en avril (en glissement annuel), après un gain de 4,2% en mars et de 2,8% en février. Les sociétés européennes et chinoises signalent aussi, notamment par le biais des enquêtes PMI auprès des directeurs d'achats, des hausses de prix.

Nombre d'économistes estiment qu'un rééquilibrage de l'offre et de la demande surviendra prochainement, permettant aux prix des matières premières de se détendre. D'autres voient le début d'un «super-cycle» haussier. Une étude récente de Goldman Sachs affirme que le prix des matières premières énergétiques et industrielles pourrait encore augmenter de 13,5% au cours des six prochains mois.

Dans cet environnement incertain, l'investisseur en Bourse peut se tourner vers des valeurs disposant d'un fort pouvoir de fixation des prix (pricing power), c'est-à-dire de la capacité à faire accepter à leurs clients des hausse de tarifs pour leurs produits et