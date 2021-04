Bourse : achetez ces quatre actions qui ont plongé ces derniers jours

Les conseils du Revenu sur les plus fortes variations du SBF 120. (© Adobestock)

Les deux principaux indices de la Bourse de Paris, le CAC 40 et le SBF 120, ont grappillé 1% la semaine dernière et naviguent à des sommets de plus de 20 ans. Cinq titres ont bondi de plus de 7% au cours des cinq dernières séances et autant ont perdu plus de 4%. Découvrez nos conseils sur ces dix tops et flops.

La Bourse parisienne a grimpé d'un peu plus de 1% la semaine dernière, écourtée en raison du lundi de Pâques.

L'accélération des campagnes de vaccinations et les discours encourageants de la part des banques centrales européenne et américaine ont plutôt rassuré les investisseurs. Le 9 avril, le CAC 40 et le SBF 120 ont même inscrit des records de plus de 20 ans en cours de séance, à respectivement 6.188,48 et 4.877,49 points.

Dans ce contexte favorable, cinq actions membres du SBF 120 ont bondi de plus de 7% au cours des cinq dernières séances de Bourse. Les biotechs Valneva (+15,85%) et DBV Technologies (11,08%) sont suivies de près par Amundi (+9,24%), Bic (+7,17%) et Korian (+7,02%).

Une biotech à la fête

Valneva a été porté par l'annonce de résultats encourageants pour son candidat vaccin contre le Covid-19. L'action continuait d'ailleurs à progresser ce lundi 12 avril après que le groupe a indiqué son intention de s'introduire en Bourse au Nasdaq (États-Unis) sous la forme d'ADS (American Depositary Shares). Nous maintenons notre conseil positif sur le titre de la biotech.

De son coté, Amundi a profité de l'officialisation de son rachat de Lyxor à Société Générale. Une opération qui lui permettra d'atteindre une taille critique en Europe dans