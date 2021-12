Bourse : achetez ces 3 actions qui n’ont pas profité du rebond

Nos conseils sur les tops et les flops du SBF 120. (© DR)

La cote parisienne a repris plus de 3% la semaine dernière, comblant une partie des pertes enregistrées le 26 novembre. Découvrez, dans cet environnement, nos conseils sur les quatre plus fortes hausses et les cinq plus fortes baisses du SBF 120.

Rassurés sur Omicron, qui pourrait se révéler moins dangereux que le variant Delta, les marchés actions se sont offerts un franc rebond la semaine dernière.

Le CAC 40 a gagné 3,34%, un record hebdomadaire depuis mars dernier, et le SBF 120 s’est adjugé 3,08%. Le trou d’air du 26 novembre, lorsque la Bourse parisienne avait perdu près de 5% en une séance, est presque comblé.

Les investisseurs gardent tout de même un œil inquiet sur les politiques des banques centrales dans un contexte de forte inflation qui pourrait se révéler plus durable qu’initialement escompté.

Franches hausses et baisses limitées

Dans ce contexte, plusieurs actions de la cote parisienne ont bénéficié de franches hausses au cours des cinq dernières séances. Les baisses ont été plus limitées et moins nettes. Au sein du SBF 120, aucun titre n’a perdu plus de 4% et seules cinq valeurs ont reculé de plus de 2%.

Parmi les actions à la fête, Casino a bénéficié d’un rebond de 15,40%. Le titre était à la peine depuis le printemps dernier. Début décembre, le fonds Vesa Equity, contrôlé par Daniel Kretinsky, a franchi en hausse le seuil des 5% du capital. Vendredi dernier, Casino a par ailleurs annoncé la cession de 3% du capital de la foncière Mercialys pour 24 millions d’euros.

Les autres rebonds de la semaine concernent des entreprises exposées à la