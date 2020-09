Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Accor sort du CAC 40, remplacé par Alstom Reuters • 10/09/2020 à 20:16









PARIS, 10 septembre (Reuters) - Accor ACCP.PA sort du CAC 40 et sera remplacé par Alstom ALSO.PA à partir du lundi 21 septembre, a annoncé jeudi l'opérateur boursier Euronext ENX.PA , à l'issue de l'examen annuel des valeurs de ses indices. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.62% ALSTOM Euronext Paris -2.15% EURONEXT Euronext Paris -1.96%