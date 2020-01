Bourse : à l'heure de Netflix et Disney+, achetez des chaînes de télévision a-t-il encore un sens ?

L'audience des chaînes de télévision s'érode lentement. (© dailyinvention)

Baisse de la durée d'écoute, recul de la part d'audience de TF1 et de M6, fuite des jeunes téléspectateurs : les audiences 2019 de la télévision ont livré leur verdict. Mais il n'y a pas péril en la demeure pour les télévisions traditionnelles...pour l'instant. Découvrez nos conseils boursiers sur TF1, M6, Vivendi, Altice et Netflix.

L'heure des comptes a sonné pour les chaînes de télévision et une tendance se confirme. Malgré des programmes encore très fédérateurs (85 des 100 meilleures audiences de l'année 2019 sont réalisées par la Une), la part d'audience en 2019 de la première chaîne de télévision française a reculé de 0,7 point sur un an et passe sous la barre des 20%.

Une première depuis 1975 ! Idem pour M6, qui a racheté l'an dernier la chaîne pour enfants Gulli, et qui voit sa part d'audience s'effriter de 0,2 point à 8,9%. Son plus bas niveau depuis 1991.

De son côté, BFM TV (-0,3 point, à 2,3%), filiale d'Altice, a souffert du bras de fer avec les opérateurs télécoms Free et Orange et d'une concurrence plus féroce sur le créneau de l'information avec les rebonds observés de LCI (+0,3 point) et de France info (+0,1 point).

Enfin, Canal Plus, filiale de Vivendi, qui vient de nouer des partenariats exclusifs avec Netflix et Disney+ regagne 0,1 point à 1,3%.

Déclin de la télévision...

Globalement, M6 et TF1 payent une désaffectation lente mais régulière pour le petit écran. En 2019, la durée d'écoute de la télévision a chuté de six minutes, à 3h50 par jour en moyenne pour les personnes de 15 ans et plus. Celle-ci avait déjà diminué de six minutes en 2018.

