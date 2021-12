Bourse : 9 actions à acheter et 5 à vendre avant les vacances

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

La Bourse parisienne a lâché un peu de terrain entre le 13 et le 17 décembre. Avant une pause de deux semaines, découvrez nos conseils sur 23 actions.

Après son net rebond de la semaine dernière, l’indice parisien a perdu un peu de terrain au cours des cinq dernières séances (-0,94%).

Le variant Omicron continue à freiner les ardeurs des investisseurs. Les réunions des banques centrales, si elles n'ont pas vraiment surpris, n'ont pas rassuré non plus. Face à la flambée de l'inflation, le resserrement monétaire est en route.

Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 23 actions cette semaine. Nous en recommandons 9à l'achat, 5à la vente et 9sont à conserver.

Les actualités les plus marquantes (Covivio, EDF, Gecina, Rubis, Genfit...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 23 actions Abéo

Au premier semestre de l’exercice clos le30 septembre, le fabricant d’équipements sportifs a dégagé un résultat net de 3,1 millions d’euros, contre une perte de 2,3 millions un an plus tôt. Grâce au rebond des activités sport et vestiaires, le chiffre d’affaires semestriel a progressé de 14,1%, à 95,6 millions d’euros. Les prises de commandes sont en hausse de 25,7%. Après deux années difficiles, Abéo semble être en ordre de marche pour bénéficier de la reprise de l’activité. Sa rentabilité devrait aussi rebondir grâce aux économies réalisées. Nous repassons à l’achat en spéculatif.