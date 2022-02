Bourse : 6 actions à vendre après une semaine plombée par la guerre

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Cette semaine, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine a fait trembler les marchés mondiaux. L'indice parisien n'a pas été épargné. Découvrez, dans ce contexte, nos conseils sur 28 actions.

Malgré un franc rebond vendredi, la Bourse parisienne a plongé de 2,56% la semaine dernière.

Comme l'ensemble des marchés mondiaux, le CAC 40 a été pénalisé par la guerre russe en Ukraine.

Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 28 actions. Nous en recommandons dix à l'achat, six à la vente et douze sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (Accor, ADP, Airbus, EDF, Renault, Stellantis...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 28 actions Air France-KLM

La confirmation d’une nouvelle levée de fonds potentiellement très dilutive maintient sous pression la valeur. La direction du transporteur aérien envisage une prochaine recapitalisation pour un montant pouvant atteindre 4 milliards d’euros, soit 1,5 fois la capitalisation boursière d’ Air France-KLM . Lesté d’une lourde dette et de fonds propres négatifs à hauteur de 3,8 milliards d’euros, le groupe franco-néerlandais compte combiner augmentation de capital et émission d’obligations convertibles. Le calendrier et les modalités de l’opération n’ont pas été donnés. Prudence réitérée. Vendez

Chargeurs

Le groupe diversifié a effacé les effets de la crise. Entre 2019 et 2021, son chiffre d'affaires a progressé de 17,6%, à 736,6 millions d'euros, et son résultat net a doublé,