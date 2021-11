Bourse : 5 entreprises de services numériques à acheter

Le secteur des services informatiques et du conseil en technologies a enregistré de nombreuses OPA ces derniers mois. (© Woicik)

Après une année 2020 compliquée par la crise sanitaire, le secteur des services informatiques et du conseil en technologies retrouve le chemin de la croissance. Le Revenu a sélectionné les cinq valeurs à mettre en portefeuille au sein d’un des compartiments les plus riches de la cote parisienne, qui a enregistré de nombreuses OPA ces derniers mois.

Comme le souligne une récente étude de Numeum et de KPMG, les entreprises de services numériques (ESN) et d’ingénierie et de conseil en technologie (ICT) ont fait preuve d’une grande agilité l’an passé, marqué par une crise sanitaire inédite.

La pandémie et ses confinements successifs ont bouleversé la société et ses usages de l’informatique, catalysant la nécessaire transformation numérique des organisations, entreprises et administrations publiques.

Un contexte redevenu plus favorable pour les ESN et les ICT, qui, selon l’étude annuelle du syndicat professionnel du digital (anciennement Syntec Numérique, qui a fusionné avec Tech In France) associé au cabinet de conseil et d’audit américain, ont été 89% à avoir repris le chemin de la croissance au plus tard au cours du 1er semestre 2021.

Elles anticipent désormais un fort développement sur la période 2021-2023, même si le rythme prévu diffère selon la taille des entreprises : +14,1 % pour les très petites, +13,5% pour les PME, + 10,3 % pour les entreprises de taille intermédiaire et +5,8% pour les grandes entreprises.

Leur dynamique est aujourd’hui tirée par le cloud computing (informatique accessible à distance au travers de serveurs distants), le conseil en transformation digitale et la cybersécurité.

Autre fait saillant de l’enquête, la convergence des activités des sociétés d’ICT – dont le