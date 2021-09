Bourse : 3 actions à acheter après leur net repli

Nos conseils sur les tops et les flops du SBF 120. (© Fotolia/Adobestock)

Après une frayeur en début de semaine due aux difficultés du chinois Evergrande, la Bourse parisienne a nettement rebondi. Des actions ont affiché d’importantes variations, certaines grimpant de plus de 10% quand d’autres chutaient de plus de 6%.

Les marchés actions ont joué avec les nerfs des investisseurs la semaine dernière.

Après un plongeon de 1,74% lundi 20 septembre, le CAC 40 (-1,70% pour le SBF 120) s’est fortement repris, gagnant 3,8% (+3,6% pour le SBF 120) au cours des trois séances suivantes, avant de terminer la semaine sur un repli de 0,95%.

Les difficultés du géant chinois de l’immobilier Evergrande ont fait tremblé les observateurs avant que ceux-ci ne se convainquent que l'épisode n'était pas le prémisse d’un nouveau «moment Lehman», en référence à la chute de Lehman Brothers qui avait entraîné celle du système dans son ensemble.

Air France-KLM et Valneva en tête

Au total, l’indice phare parisien et le SBF 120 ont tous deux gagné 1% en cinq jours. Ils progressent respectivement de près de 19% et 18% depuis le début de l’année et de 40% et 38% sur un an.

Ce contexte a profité à plusieurs actions au profil spéculatif la semaine dernière. La compagnie aérienne Air France-KLM a bondi de 15% en Bourse, l’équipementier automobile Valeo s’est adjugé 10,10% et Solutions 30 a gagné 9,69%.

Porté par de nouvelles annonces concernant son candidat-vaccin contre le Covid-19, Valneva a également rebondi de 13,82%.

Après ces nettes hausses, nous maintenons nos conseils de prudence sur la plupart de ces actions.