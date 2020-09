Bourse : 24 actions à acheter, vendre ou conserver dès la rentrée

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR / Le Revenu)

La couleur était annoncée dès lundi. Le CAC 40 a terminé la semaine dans le rouge malgré un net rebond mercredi (+1,90%). L'indice phare de la Bourse de Paris peine ainsi à franchir durablement la barre des 5.000 points. Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 24 actions. 12 sont à acheter, 5 à vendre et le reste à conserver.

Après une semaine boursière marquée par le projet de rachat de Suez par Veolia et perturbée par la chute des valeurs technologiques jeudi et vendredi, découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu.

Les actualités les plus marquantes (Accor, Engie, Pernod Ricard, Veolia/Suez...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. Nos recommandations - largement négatives - sur le secteur aéronautique sont dans cet article. Pour le reste, nous avons un biais plus optimiste avec 12 actions conseillées à l'achat.

Nos conseils sur 24 actions ALD

Malgré une flotte en hausse, à 1,76 million d'unités au 30 juin, le résultat net semestriel du spécialiste de la location automobile de longue durée a plongé de 26,3%, à 206,8 millions d'euros, pénalisé notamment par une perte de 11,6 millions lors de la revente des véhicules d'occasion. La faible visibilité nous conduit à réduire l'objectif de cours à 10 euros tout en maintenant le titre en portefeuille. Conservez

Apple

La marque à la pomme a procédé à une division par quatre de la valeur nominale de ses actions. Cette opération a pour but de favoriser la liquidité du titre, alors qu'il a gagné 150% en un an et 377% en trois ans. Contrairement aux prévisions des analystes, l'activité d'Apple n'a pas ralenti