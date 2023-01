Bourse 2023 : quinze valeurs moyennes à fort potentiel

Dans notre sélection : Catana, dont l'activité et le carnet de commandes sont en forte hausse, le spécialiste des drones Exail, né du mariage entre ECA et txblue, et le groupe de résidences de loisirs Pierre & Vacances. (© Catana, Exail et P.&Vacances)

Découvrez notre sélection de sociétés présentes dans des secteurs porteurs comme la transition énergétique ou les service informatique. Les valorisation souvent attractives offrent de bons points d'entrée aux cours actuels.

Sans surprise, les petites et moyennes valeurs ont davantage souffert que les grandes capitalisations l'an dernier. Alors que le CAC 40 a baissé de 9,5%, le CAC Mid & Small a fléchi de 13,9%. Le repli a même atteint 19,6% pour le CAC Small et 24,8% pour Euronext Growth.

C'est là un phénomène classique sur les marchés. «Dans un environnement de stress (guerre en Ukraine, tensions inflationnistes, remontée des taux d'intérêt, etc.), les petites valeurs offrent moins de sécurité et de visibilité que les ténors de la cote», rappelle Arnaud Riverain, cofondateur du bureau d'analyse Greensome Finance. Du fait d'une liquidité plus réduite, elles présentent un risque plus élevé pour les investisseurs qui veulent pouvoir déboucler leurs positions facilement.

Les chiffres sont sans appel : selon le bureau d'études de Portzamparc, les volumes quotidiens moyens sur le CAC Mid & Small tournent actuellement autour de 325 millions d'euros, alors qu'ils avaient culminé à 800 millions en mars 2020. Rien que sur le CAC Small, qui regroupe 119 valeurs, les volumes ne dépassent pas 40 millions d'euros, soit... 1,3% du CAC 40 ! Cette faible liquidité est nourrie par l'absence de flux entrants sur ce marché. Les fonds positionnés sur les petites et moyennes valeurs enregistrent une décollecte atteignant 3 milliards d'euros (en cumulé) depuis janvier 2020, selon les statistiques de