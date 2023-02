Bourse 2023: Lazard Frères Gestion encore prudent sur les actions

Matthieu Grouès, directeur des gestions de Lazard Frères Gestion. (© DR)

Les gérants de l'établissement pensent que la récession devrait survenir dans le courant de l'année, au plus tard début 2024. De quoi freiner les ardeurs sur les actifs risqués.

La maison Lazard fêtera cette année ses 175 ans d'existence. Une occasion pour prendre le pouls des experts de la société de gestion Lazard Frères Gestion, filiale de la prestigieuse banque d'affaires.

Matthieu Grouès, directeur des gestions, reconnait une situation économique complexe qui manque de visibilité.

L'associé-gérant donne peu de crédit au scénario actuellement privilégié par le consensus de marché d'un «soft landing» (atterrissage en douceur) de l'économie américaine, qui serait favorable aux actions.

Il penche plutôt pour la perspective d'une prochaine récession aux États-Unis ou d'une trop grande résilience poussant les taux d'intérêt à la hausse, deux scénarii négatifs pour la Bourse.

L'inflation des services trop élevée

Certes, l'inflation globale décélère, mais l'inflation des services reste élevée et les salaires augmentent. La baisse des indicateurs avancés PMI conforte l'anticipation de récession, mais le chômage se maintient au plus bas et la rentabilité des entreprises est au plus haut.

La Fed reste déterminée à faire baisser davantage l'inflation et à diminuer la surchauffe sur le marché du travail, ce qui devrait tôt ou tard mener à la récession.

L'activité économique en zone euro résiste également mieux que prévu, avec un taux de chômage au plus bas à 6,5% et des salaires qui progressent.

L'inflation globale