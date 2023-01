Bourse 2023: Guy Wagner de BLI présage une année difficile pour les actions

Guy Wagner, gérant du fonds diversifié BL Global Flexible chez BL Investments. (© 48 of 121)

Le gérant vedette du fonds BL Global Flexible anticipe une dégradation de la conjoncture et un recul des bénéfices anticipés. Une prévision qui va à l'encontre de l'euphorie de janvier.

Guy Wagner, gérant du fonds BL Global Flexible chez BL Investments met en contraste l'année 2022 dominée par la hausse de l'inflation et la baisse des multiples de valorisation avec l'année 2023 qui devrait être marquée par la baisse d'activité et des bénéfices d'entreprises.

La remontée des cours depuis quatre mois lui semble donc prématurée, alors que les indicateurs avancés se dégradent (réduction de la masse monétaire, hausse des taux directeurs, etc).

Les décisions restrictives de politique monétaire devraient avoir un effet négatif sur la conjoncture avec un décalage de douze mois, dans un environnement où l'endettement des acteurs économiques (États, entreprises, ménages) se situe à des niveaux historiquement élevés.

Alors que la hausse des taux directeurs n'est pas terminée aux États-Unis et en Europe, le scénario économique le plus probable est une baisse conjointe de la croissance et de l'inflation.

Baisse de la croissance et de l'inflation

Un recul des anticipations de profits est donc à prévoir, ce qui ne semble pas intégré dans le cours des actions américaines avec un PER de Shiller (corrigé du cycle) descendu de 40 à 27 mais encore élevé.

La pondération des actions, de plus de 70% du portefeuille début 2022, a donc été réduite à 45% dans le courant du premier trimestre 2022 grâce à des couvertures sur les marchés futures.

La part