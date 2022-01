Bourse 2022 : les prévisions de Citi Research

Les stratèges de la banque Citi Research sont modérément optimistes sur les actions. (© DR)

Les stratèges de la banque préfèrent les actions américaines et la dette émergente. Ils vendent le crédit en Europe et aux Etats-Unis.

Les stratèges de Citi Research anticipent un ralentissement de la croissance et de l'inflation en 2022. Leur sentiment reste positif sur les actions mais plus modestement, en favorisant le marché américain (le plus résistant quand le pic d'activité est passé).

Le cycle économique parait bien avancé et le couple risque/rendement s'est détérioré, meme si la prime de risque (valorisation des actions comparée à celle des obligations) reste élevée.

La croissance en 2022 devrait toutefois rester supérieure à sa tendance de long terme, favorisant les profits des entreprises et les rachats d'actions.

Des rachats d'actions en soutien

L'histoire montre que les actions se comportent bien jusqu'à la première hausse du taux directeur américain et dans les mois qui suivent.

L'objectif est de conserver des munitions pour investir davantage sur des marchés plus cycliques, en Chine et en zone euro, une fois passés l'hiver et la vague de nouvelles contaminations.

En attendant, ils sont «neutres» sur les Bourses européennes et vendent des emprunts d'État américains, alors que la Fed doit contenir l'inflation par une moindre création monétaire.

L'objectif sur le rendement à dix ans du T-note américain est à 2,25% pour la fin 2022 contre 1,48% aujourd'hui.

L'industrie et la santé privilégiées

En revanche, les experts de la banque favorisent des obligations publiques