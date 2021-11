Bourse 2022 : les actions européennes sélectionnées par Morgan Stanley

Découvrez la sélection des stratèges de Morgan Stanley. (© Fotolia)

Les stratèges de la banque américaine privilégient des entreprises dont les ratios boursiers sont inférieurs à leur niveau historique et dont les profits devraient augmenter de plus de 10% l'an prochain. Plusieurs valeurs françaises sont mises en avant, comme Alstom, EDF, Eiffage, Sanofi.

Les stratèges de Morgan Stanley anticipent une année 2022 encore favorable aux actions, avec une hausse des indices boursiers estimée à 8% dans les douze prochains mois.

La volatilité devrait toutefois augmenter, alors que le rythme de croissance ralentit et que les soutiens monétaires diminuent.

Ils prévoient une nouvelle hausse des profits des entreprises, de l'ordre de 10% (supérieure au consensus à 7%) et une légère baisse des ratios de valorisation (le PER estimé à douze mois passerait de 15,7 aujourd'hui à 15 fin 2022).

Hausse des profits et baisse des multiples en 2022

Les taux de croissance économique vont rester soutenus en Europe et aux Etats-Unis, attendus à 4,6% l'an prochain après 5,2% et 5,5% estimés en 2021. Et la banque américaine anticipe une croissance encore supérieure à la tendance de long terme en 2023 (2,5% en Europe et 3,7% aux Etats-Unis).

La prévision d'inflation de Morgan Stanley est de 4,6% aux Etats-Unis en 2021, 4,5% en 2022 et 2,4% en 2023. Elle devrait passer en zone euro de 2,5% en 2021 à 2,3% en 2022 et 1,7% en 2023.

Les difficultés d'approvisionnement devraient se résorber progressivement en 2022 et les entreprises semblent avoir la capacité de répercuter sur leurs clients la hausse des prix intermédiaires, préservant ainsi leurs marges de profits.

La remontée attendue des taux réels (taux nominaux moins inflation