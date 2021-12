Bourse 2022 : la sélection d'Amplegest PME

Augustin Bloch-Lainé, gérant chez d'Amplegest PME .(© DR)

Le fonds a progressé de 66% en trois ans. Son gérant, Augustin Bloch-Lainé, dévoile l'intégralité de son portefeuille.

Eligible au PEA et au PEA PME, le fonds Amplegest PME gagnait au 13 décembre 31,1% sur un an (6e sur 75 selon Quantalys), 65,7% en trois ans (14e sur 73) et 64,7% en cinq ans (8e sur 67).

Investi dans des petites valeurs françaises de croissance, le gérant Augustin Bloch-Lainé est vigilant sur les valorisations des sociétés sélectionnées. Il évite les «start-up», les biotechs et les nouvelles introductions en Bourse, revendiquant une approche comparable à celle du private equity.

Le fonds sélectionne des entreprises «capables de délivrer de la croissance bénéficiaire durable», génératrices de valeur ajoutée. Les sociétés choisies sont protégées par des barrières à l'entrée et peu sensibles à la conjoncture, avec un bilan solide qui permet d'investir à contre-courant.

Des acteurs de la transformation digitale sélectionnés

Les investissements sont réalisés à un horizon de 3-5 ans, à partir des prévisions de croissance du résultat opérationnel et de la génération de cash flow libre.

Plusieurs thématiques sont présentes dans son portefeuille relativement concentré avec une trentaine de valeurs.

La première est la transformation digitale(42% de l'encours) avec des actions comme Ekinops , Lectra , Wavestone , Devoteam , Wedia , Ateme , Generix ,