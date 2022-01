Bourse 2022 : Dorval AM privilégie les actions, mais réduit un peu la voilure

François-Xavier Chauchat, stratégiste chez Dorval Asset Management. (© Dorval AM)

Le stratégiste de la société de gestion, François-Xavier Chauchat, donne la priorité à des investissements liés à la finance durable, en plein boom.

Selon Francois-Xavier Chauchat, stratégiste chez Dorval Asset Management, la situation sur les marchés est totalement inédite, face à l'ampleur des outils macro-économiques déployés depuis deux ans.

Les investisseurs ont assisté à la remise en cause de la frugalité monétaire et budgétaire qui avait mené à un déficit de croissance et à une instabilité politique croissante.

Le nouveau paradigme adopté par les gouvernants et les grandes institutions financières se traduit par une croissance plus forte, plus inflationniste et plus inclusive pour le marché de l'emploi (relance keynésienne).

Les objectifs d'inflation et de croissance ont été remontés partout, la hausse des salaires est souhaitée et les taux réels restent très bas.

Relance keynésienne

L'interrogation porte désormais sur l'ampleur de la poussée inflationniste, qui pourrait se traduire par une plus grande restriction monétaire dommageable à la croissance et aux actions.

La lutte contre le réchauffement climatique parait aussi contradictoire avec une croissance forte qui entraine davantage d'émissions de CO2.

Mais ce frein est compensé par le boom de l'investissement dans les énergies propres, qui devrait avoir un impact positif sur la croissance dans les années à venir.

Le scénario privilégié par l'économiste de Dorval AM est une remontée des taux d'intérêt et des politiques budgétaires