Bourse 2021: les actions européennes sélectionnées par Janus Henderson

Richard Brown, spécialiste des actions européennes chez Janus Henderson Investors. (© DR)

Les experts de la société de gestion britannique anticipent un rattrapage des valeurs européennes. Les actions anglaises et françaises sont privilégiées.

Selon Richard Brown, spécialiste des actions européennes chez Janus Henderson Investors, plusieurs facteurs expliquent le retard accumulé depuis dix ans par les Bourses européennes sur les Bourses américaines.

Des politiques d'austérité mises en place après la grande crise financière de 2008, la remise en cause de l'Union européenne et la faible exposition des entreprises européennes aux nouvelles technologies de l'information sont les principaux responsables de la contre-performance des actions européennes.

Mais le prochain cycle qui s'engage devrait être plus favorable à l'Europe, estime l'expert. Les politiques monétaires et budgétaires de la BCE et des États européens sont devenues beaucoup plus favorables à l'activité économique.

Les économies vont se réouvrir progressivement, avec l'arrivée des vaccins, l'industrie reste dynamique, les stocks sont bas et l'investissement pourrait repartir. L'élection de Joe Biden à la présidence américaine devrait favoriser des relations commerciales plus constructives avec l'Europe.

L'écart de valorisation est à un extrême

Le PER de Shiller (calculé sur la moyenne des profits depuis dix ans) des actions américaines est proche de 35, il est plus de deux fois supérieur à celui des actions européennes.

Mais les géants américains de l'internet qui ont fait la course en tête depuis dix ans sont aujourd'hui confrontés à des menaces