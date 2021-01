Bourse 2021 : les actions à acheter et celles à éviter, selon Barclays

Les valeurs cycliques ont la cote chez les stratèges de Barclays. (© Adobestock)

Les stratèges de la banque britannique anticipent une année favorable pour les Bourses européennes. Axa, Saint-Gobain, Total figurent parmi leurs titres préférés.

L'équipe de stratèges de Barclays dirigée par Emmanuel Cau prévoit de nouveaux sommets pour les actions européennes en 2021.

Le meilleur contrôle du virus grâce aux vaccins devrait permettre un retour progressif «à la normale» pour les économies et les marchés.

Les banques centrales et les gouvernements vont soutenir la reprise et la croissance du PIB mondial est attendue à 5,4%, au plus haut depuis 2010.

Un fort redressement cyclique de l'activité alimenterait une plus grande rotation des investisseurs en faveur des actifs plus risqués (actions, marchés émergents, Europe, actions value et cycliques).

Une préférence pour des valeurs cycliques

Ce mouvement en faveur des titres délaissés se ferait au détriment des actifs les mieux sécurisés encore plébiscités dans les portefeuilles (obligations, cash, pays développés, Etats-Unis, valeurs de croissance et défensives).

Le thème de la «reflation» (reprise de la croissance et de l'inflation) devrait être conforté par la hausse des taux d'intérêt à long terme et la baisse du dollar.

La progression des cours viendra essentiellement de la hausse des profits attendus (+45% estimés en Europe). L'objectif de la banque pour la fin de l'année est à 440 points sur le Stoxx 600, soit un potentiel de 10% sur le niveau actuel.

La finance, l'automobile et le BTP Lire la suite sur LeRevenu.com