Bourse : 2 actions à acheter après de fortes variations

Découvrez les conseils du Revenu sur les plus fortes variations du SBF 120 la semaine dernière. (© DR)

La Bourse parisienne s’est repliée de 1,8% la semaine dernière, inquiète de l’accélération de l’inflation. Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur les trois plus fortes hausses et les quatre plus fortes baisses de l’indice SBF 120.

L’inflation fait de nouveau trembler les investisseurs. Tirée par une flambée des prix de l’énergie, la hausse du niveau général des prix accélère.

Si le mouvement se confirme, il pourrait peser sur la rentabilité des entreprises et pousser les banques centrales à durcir leur politique monétaire plus vite que prévu.

OPA sur Eutelsat ?

Cette perspective a fait flancher la Bourse de Paris la semaine dernière, le CAC 40 abandonnant 1,82% et le SBF 120 1,78%. Les deux indices perdent désormais plus de 3% sur un mois mais restent en hausse de plus de 16% depuis le début de l’année.

Le trou d’air de la semaine dernière n’a pas empêché certaines actions de s’offrir une franche progression. Eutelsat s’est ainsi envolé de 20% suite à une offre de rachat de Patrick Drahi à 12,10 euros. L’entreprise a rejeté cette proposition mais une surenchère n’est pas exclue. Le 4 octobre, l’action de l’opérateur de satellites cotait d’ailleurs légèrement au-dessus de 12,10 euros.

Les actions Coface (+6,70%) et Elior (+4,59%) ont également bénéficié de hausses sensibles.

A l’inverse, plusieurs titres membres du SBF 120 ont fortement amplifié la baisse de la Bourse la semaine dernière.

Solutions 30 et Air France-KLM repartent à la baisse

Très volatile, l’action Solutions 30 a