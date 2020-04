Bourse : 19 actions à surveiller de près car elles pourraient quitter la cote

Parrot, Christian Dior, XPO Logistics et Iliad sont des entreprises susceptibles d'être retirées de la Bourse par leur premier actionnaire. (© DR)

Favorisées par la récente chute des cours, les opérations de rachat des minoritaires devraient rester nombreuses au cours des prochains mois. Le Revenu a recensé les entreprises les plus à même de quitter la cote parisienne à court et moyen terme. Au total, ce sont près de 20 actions que les investisseurs assidus ont intérêt à surveiller de près.

Le contexte morose des marchés a gelé la plupart des opérations financières telles que les OPA. Un type particulier de transaction fait toutefois de la résistance : les retraits de la cote. Plusieurs entreprises ont, en effet, quitté la Bourse de Paris ces dernières semaines.

C'est le cas d'Altran Technologies, dont Capgemini a pu obtenir la radiation alors que le fonds activiste Elliott menait une fronde médiatique avant la crise boursière entraînée par le coronavirus, mais aussi de plus petites sociétés comme Afone Participations, Futuren, ITS Group, Oceasoft, SIPH, Traqueur et Weborama.

Plusieurs OPR sont en cours

De nombreux projets de retraits de la cote, matérialisés in fine par une offre publique de retrait (OPR) suivie d'un retrait obligatoire, ont également été déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

On peut notamment citer le fabricant de batteries Blue Solutions, dont sa maison mère Bolloré souhaite reprendre le contrôle total, ainsi que le groupe de services informatiques Business & Decision, rachetée par Orange.

Les dirigeants-fondateurs associés à un fonds d'investissement ont, de leur côté, dévoilé