Bourse : 17 actions à acheter malgré la hausse des taux

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Après une semaine hésitante sur les marchés, qui a vu les Bourses mondiales perturbées par le rebond des taux d'intérêt, découvrez les conseils boursiers du Revenu sur 29 actions.

Le CAC 40 a connu une semaine paradoxale. Un record de plus d'un an a été touché le 25 février, à 5.834,36 points, avant que l'indice parisien ne retombe pour clôturer la séance de vendredi à 5.703 points.

Poussés par des anticipations de hausse de l'inflation, les taux d'intérêt des obligations souveraines rebondissent vers des niveaux plus vus depuis plusieurs mois.

Le taux à dix ans de la dette américaine a même dépassé 1,50% pour la première fois depuis plus d'un an. Ce phénomène inquiète les investisseurs et pèse sur les actions. Dans ce contexte, Le Revenu recommande quatre titres à la vente, huit à conserver et 17 à l'achat.

Les actualités les plus marquantes (Air Liquide, Danone, EDF, Orange, Renault, Total...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 29 actions ADP

Le plan de réduction de coûts n'a pas permis a ADP d'éviter de tomber dans le rouge l'an dernier, avec une perte nette de 1,2 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires qui a plongé de 54,5%, à 2,1 milliards. La visibilité reste limitée sur l'ampleur de la reprise du trafic passagers, plombé par les mesures de restrictions sanitaires. Vendez

Air France-KLM

Il a peu réagi à la publication de comptes annuels très dégradés, mais en ligne avec les attentes. En 2020,