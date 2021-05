Bourse : 17 actions à acheter avec un CAC 40 au-dessus des 6.300 points

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Le CAC 40 a débuté le mois de mai sur les chapeaux de roues. Découvrez les conseils de la rédaction sur 28 actions.

L'indice phare de la Bourse de Paris a clôturé la semaine dans le vert (+0,45% vendredi, +1,76% sur cinq séances), atteignant un nouveau plus-haut depuis le 7 novembre 2000.

Retrouvez, dans ce contexte, les conseils du Revenu sur 28 actions.

Nous en recommandons dix-sept à l'achat, quatre à la vente et sept à conserver.

Les actualités les plus marquantes (Amundi, BNP Paribas, Carbios, Euronext, Legrand...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 28 actions Amazon

Après une année 2020 de tous les records, le géant américain a publié un chiffre d'affaires en hausse de 44% au premier trimestre, à 108,5 milliards de dollars. Son bénéfice net a plus que triplé sur la période, à 8,1 milliards de dollars. Le groupe continue de profiter de l'excellente tenue des ventes à l'international (+60%) et des services informatiques sur le cloud (+32%). Même dans la publicité en ligne, Amazon gagne du terrain sur Google et Facebook. Seul point noir : les coûts de livraison grimpent. Mais les prévisions pour le trimestre prochain sont encourageantes. Nous restons positifs sur le titre. Achetez

Bonduelle

Entre janvier et mars, les ventes du spécialiste des légumes transformés ont reculé de 6% à données comparables en raison d'une base de