Bourse : 15 actions à acheter avec un CAC 40 tombé sous 7.000 points

L'indice parisien a perdu du terrain ces derniers jours, pénalisé par les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Découvrez nos conseils sur 28 actions.

Après un léger rebond la semaine dernière, la Bourse de Paris est repartie à la baisse.

Les marchés sont ballotés au grès des annonces de la banque centrale américaine et des rebondissements dans le conflit russo-ukrainien. La montée des tensions en Europe de l'Est ont entraîné un plongeon du CAC 40 de plus de 2% lundi, suivi d'un rebond presque aussi marqué le lendemain. L'indice a ensuite enchaîné sur trois séances de suite de baisse pour clôturer la semaine en repli de 1,17%, sous le seuil des 7.000 points.

Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 28 actions. Nous en recommandons 15 à l'achat, 3 à la vente et 10 sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (Air Liquide, Carrefour, Engie, FDJ, Orange, Schneider Electric...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 28 actions Alchimie

Malgré la croissance 11% des revenus en 2021, le nombres d’abonnés de la plateforme de vidéos à la demande progresse moins qu’escompté. Au moment de l'introduction en Bourse, les dirigeants d' Alchimie visaient 1,2 million d’abonnés fin 2022. On en sera loin. Les dirigeants anticipent une baisse du chiffre d’affaires cette année. Nous préférons solder la position. Vendez

Air Liquide

Actions gratuites en