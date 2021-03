Bourse : 15 actions à acheter alors que le CAC 40 flirte avec les 5.800 points

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

L'indice parisien poursuit sa marche en avant malgré l'inquiétude suscitée par la hausse des taux des obligations souveraines. Dans cet environnement, retrouvez les conseils du Revenu sur 32 actions.

Dans une semaine de nouveau perturbée par l'évolution des taux d'intérêt, le CAC 40 a gagné 1,3% après avoir touché des records de plus d'un an au-dessus des 5.800 points. Outre-Atlantique, les valeurs technos continuent à se replier après les sommets inscrits mi-février. En trois semaines, le Nasdaq a perdu 11%.

Dans ce contexte, Le Revenu recommande quinze titres à l'achat, dix à conserver et sept à la vente.

Les actualités les plus marquantes (Airbus, Bolloré, Eurofins Scientific, Lagardrère, Stellantis, Total...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 32 actions Axway Software

Axway Siftware vient de toucher un plus-haut depuis mi-2017, profitant de l'annonce d'une rentabilité meilleure que prévu. En 2020, le résultat opérationnel a progressé de 19%, à 31 millions d'euros, alors que la direction tablait sur une stabilité. Une performance d'autant plus solide que le chiffre d'affaires a reculé dans le même temps de 0,9%, à 297 millions. Et 2021 s'annonce encore mieux, l'ambition étant d'atteindre une croissance interne des ventes de 2 à 4% et une marge opérationnelle comprise entre 11 et 13%, contre 10,4% l'an passé. Achetez

Beneteau

Entre juillet 2019 et décembre 2020, le chiffre d'affaires du constructeur de bateaux a baissé de