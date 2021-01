Bourse : 14 actions à acheter malgré le spectre d'un troisième confinement

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

L'indice vedette de la Bourse de Paris vient de clore une nouvelle semaine dans le rouge, alors que le spectre d'un troisième confinement plane sur la France. Découvrez, dans ce contexte, les conseils boursiers du Revenu cette semaine. 14 actions sont à acheter, 10 à conserver et 3 à vendre.

Après être timidement monté lors de l'investiture de Joe Bide mercredi, le CAC 40 a fini la semaine sous la barre des 5.600 points, rattrapé par les craintes liées à la pandémie.

Dans ce contexte, notre rédaction recommande 14 actions à acheter, 10 à conserver et 3 à vendre. Les actualités les plus marquantes (Air Liquide, Bouygues, Carrefour, Engie, Euronext, Marie Brizard, Suez, Veolia...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseil sur 27 actions Amundi

La stratégie d'Amundi en Chine est claire, mais elle portera ses fruits à moyen terme. Par ailleurs, un accord technologique vient d'être conclu avec la banque BNY Mellon. À brève échéance, les investisseurs s'interrogent sur l'efficacité du nouvel accord commercial avec Société Générale. Achetez

DBV Technologies

Le titre flambe. En cause, la suppression de 70% des effectifs de la biotech et la préparation d'une étude de six mois visant à prouver l'adhérence de son patch contre les allergies à l'arachide à l'autorité de santé américaine. Malgré le regain d'intérêt pour le dossier, DBV a trop déçu par le passé pour que nous tentions à nouveau le pari. Vendez

Ekinops

L'équipementier