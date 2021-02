Bourse : 14 actions à acheter avec un CAC 40 proche d'un record d'un an

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Malgré les craintes d'inflation et une épidémie qui perdure, le CAC 40 a clôturé une nouvelle semaine en hausse. Dans ce contexte, découvrez les conseils du Revenu sur 32 actions.

Après avoir touché un plus haut de près d'un an le 15 février à 5.801 points, l'indice phare parisien s'est légèrement replié avant de se reprendre en fin de semaine. Depuis le début de l'année, le CAC 40 gagne 4% et il s'envole de 18% en six mois.

Découvrez, dans ce contexte, les conseils boursiers du Revenu cette semaine. Quatorze actions sont à acheter, douze à conserver et six à vendre. Les actualités les plus marquantes (Bouygues, FDJ, Kering, L'Oréal,...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 32 actions Bastide

La croissance de Bastide a atteint 25,4% sur le semestre. Les dirigeants visent désormais un chiffre d'affaires supérieur à 430 millions d'euros pour l'exercice (contre plus de 400 millions auparavant) et une marge opérationnelle courante autour de 8,5% des ventes (contre une fourchette de 8,5 à 9%). L'activité résiste bien aux restrictions sanitaires, notamment grâce aux ventes sur Internet. À 22,7 fois le profit net escompté pour l'exercice en cours, la valorisation du titre n'est pas excessive. Achetez

Bolloré

Le titre a bondi de 14,6% le 15 février, en réaction au projet de Vivendi concernant UMG. Le groupe de médias va distribuer 60% de sa filiale à ses actionnaires. Bolloré, qui détient 27% de Vivendi,