Bourse : 14 actions à acheter après une nouvelle semaine historique

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

La Bourse parisienne a établi de nouveaux records historiques cette semaine avant de se replier légèrement jeudi et vendredi. Découvrez nos conseils sur 25 actions.

Pour la première fois depuis un mois, le CAC 40 a enregistré, jeudi et vendredi, deux séances consécutives de baisse.

L'annonce d'un reconfinement en Autriche inquiète les investisseurs quant à une reprise de la pandémie. La Bourse parisienne a aussi subi quelques prises de bénéfices après plusieurs semaines euphoriques qui l'ont vue franchir son record historique de septembre 2000 puis dépasser le seuil des 7.000 points. Le 19 novembre, l'indice CAC 40 a inscrit un nouveau sommet absolu à 7.183,08 euros, avant de repartir à la baisse.

Dans ce contexte qui reste favorable, découvrez nos conseils sur 25 actions. Nous en recommandons 14 à l'achat, 2 à la vente et 9 sont à conserver.

Les actualités les plus marquantes (Alstom, Arcelormittal, Arkema, EDF, Vallourec...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 25 actions Airbus

Airbus a assez peu profité de l’annonce par l’avionneur européen d’importantes commandes remportées lors du salon aéronautique de Dubaï. Airbus y a principalement remporté des contrats pour ses modèles monocouloirs A320 et A220, qui représentaient déjà l’essentiel de son carnet de commandes et qui profitent de la reprise du trafic aérien, concentrée sur les courts et moyens-courriers. Achetez

Antin Lire la suite sur LeRevenu.com