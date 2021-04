Bourse : 14 actions à acheter alors que le CAC 40 est à un sommet de 20 ans

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

L'indice parisien a poursuivi sa hausse cette semaine, inscrivant même un record depuis l'an 2000 vendredi en séance. Dans ce contexte favorable, découvrez les conseils du Revenu sur 25 actions. 14 d'entre elles sont recommandées à l'achat et trois à la vente.

Les nouvelles restrictions dues à la crise sanitaire mises en place dans plusieurs pays d'Europe ne perturbent pas les marchés actions.

L'indice CAC 40 a établi, le 9 avril, un nouveau record depuis 2000 à 6.188,48 points. Il a progressé de 1,09% sur la semaine.

Dans ce contexte, découvrez les conseils du Revenu sur 25 actions. Nous en recommandons 14 à l'achat, trois à la vente et huit à conserver. Les actualités les plus marquantes (Air France-KLM, Atos, Vinci, Xilam, Sodexo...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 25 actions Argan

Les revenus locatifs de la foncière ont progressé de 10% au premier trimestre, à 38,2 millions d'euros, ce qui crédibilise l'objectif annuel de 154 millions. Mais la logistique, qui a flambé ces dernières années, paraît offrir moins de potentiel. Nous réduisons notre objectif de cours à 88 euros tout en maintenant le titre en portefeuille. Conservez

Alstom

Il a reculé de 8,8% au premier trimestre, pénalisé par les incertitudes autour du contrat des RER B franciliens, remporté par Bombardier et que Alstom (devenu propriétaire de Bombardier) renâcle à exécuter. Mais le fabricant de TGV envoie maintenant des signaux plus positifs. Il vient de remporter des contrats en Inde, en Espagne et