Bourse : 13 actions à vendre après l'envolée du CAC 40

Découvrez 13 actions à vendre après une journée boursière extraordinaire. (© Adobestock)

La flambée des Bourses lundi a entraîné un rebond particulièrement marqué des actions qui avaient été les plus maltraitées depuis l'éclatement de la crise sanitaire. Et si vous en profitiez pour céder opportunément certaines d'entre-elles ? En voici treize conseillées à la vente par la Rédaction du Revenu.

Le 9 novembre fut une journée boursière exceptionnelle. Les grands indices européens ont décollé à partir de 12h45 suite à la publication d'un communiqué de Pfizer et Biontech porteur de résultats encourageants pour leur vaccin contre le Covid-19.

Le CAC 40 a clôturé sur un gain de 7,57%, sa plus forte hausse depuis le 24 mars. Le FTSE 100 britannique et le Dax allemand ont bondi tout deux de près de 5%.

Envolée spectaculaire

Cette spectaculaire envolée s'est confirmée ce mardi. En début d'après-midi, l'indice parisien gagnait de nouveau plus de 1%, retrouvant des niveaux plus vus depuis début mars.

La reprise des marchés a été globale mais certaines actions en ont profité bien plus que d'autres. Sans surprise, les principaux gagnants ne sont autres que les entreprises les plus exposées à la crise sanitaire et qui ont été particulièrement malmenées depuis février dernier.

La plupart des valeurs bancaires, aéronautiques ou exposées au tourisme ont enregistré des hausses supérieures à 15%.

Nous recommandons de profiter de cette subite envolée pour vendre certaines d'entre elles avec, selon les cas, de solides plus-values ou des moins-values plus limitées.

Aérien : le secteur n'est pas sorti d'affaires

Avec des hausses de plus de 20% en deux jours pour Airbus,